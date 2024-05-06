إيلاف من القاهرة: في ظل القطيعة بين دول الخليج وحركة "حماس"، وتراجع الدور القطري لظروف تتعلق بفقدان أو تقلص التأثير القطري على الحركة، استعادت القاهرة بصورة كاملة هذا الملف، وهو الأمر الذي ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، حينما أشارت إلى أن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للموافقة على المقترح المصري.

وفي التفاصيل، نقلت هيئة البث استجابة غالانت على بنود المقترح المصري، حتى أنه قال خلال اجتماع للمجلس: "هذه صفقة جيدة و هي فرصتنا لإعادة المخطوفين"، في إشارة منه إلى المحتجزين الذين نقلتهم حركة حماس إلى قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

ورأى وزير الدفاع أن قادة إسرائيل عليهم إعادة الأسرى، مشددا على مسؤوليته مع رئيس الحكومة.

وقال: "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، أنا لا أتحدث على الملأ حتى لا أرفع الثمن، لكن يجب الموافقة على هذه الصفقة".

المبادرة المصرية

كما أكدت هيئة البث أن المبادرة المصرية حظيت بتأييد كافة أعضاء المجلس الوزاري، بمن فيهم المسؤولون في الأجهزة الأمنية.

إلا أن نتنياهو بحسب الهيئة، أبدى تحفظات، ولكن في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة للمبادرة المصرية.

وتابعت أن نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية قرروا في جلسة للحكومة الموسعة التي عقدت بعد جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عدم عرض الخطوط العريضة على أعضاء الحكومة خشية حدوث تسريبات من شأنها الإضرار بالمفاوضات.

وعلى ما يبدو أن رأي وزير الدفاع يتطابق إلى حد ما مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الذي أقترح على الأطراف السياسية وجميع أصحاب القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية، في إشارة منهم إلى دراسه المقترح المصري بشكل جيد.

اتفاق للتهدئة

تأتي هذه التطورات بعدما أعلنت حركة حماس في وقت سابق من الأحد، أن وفدها غادر القاهرة، عقب جولة مفاوضات، للتشاور مع قيادة الحركة حول اتفاق محتمل للتهدئة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت في بيان إن الوفد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد حماس، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وشددت الحركة على تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب وينهي الحملة العسكرية بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وفق بيانها.

في الوقت نفسه، نقلت قناة (القاهرة الإخبارية) عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات قوله إن وفد حماس سيعود للقاهرة بعد غد الثلاثاء لاستكمال المفاوضات