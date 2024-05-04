إيلاف من تل أبيب: أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن صحفيين إسرائيليين قرروا فضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولعبته الرامية لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن صحفيين أن نتنياهو يصدر بيانات ضد إبرام صفقة الرهائن تحت غطاء مسؤول دبلوماسي.

وأوضحت الصحيفة أن تصريح نتانياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري.

وبينت أن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه وهدد بدخول رفح رغما عن أي اتفاق هو بنيامين نتناياهو، وذلك وفقاً لوسائل إعلام عالمية نقلاً عن الصحافة الاسرائيلية.

وأكدت "جيروزاليم بوست" أن هدف نتنياهو هو إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة.

وفي المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإرسال وفد إلى القاهرة، مبينة أن نتانياهو يرفض في انتظار رد حماس.

من جهته وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أكد من خلالها أن إبرام صفقة استسلام تنهي الحرب سيكون كارثة، داعيا إلى بدء عملية عسكرية في رفح الآن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال الجمعة إن هناك جهودا كبيرة تبذل في مفاوضات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدا تصميم إسرائيل على إعادتهم جميعا، أحياء كانوا أم أمواتا.