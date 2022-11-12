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إيلاف: كشفت علامة أزياء الأطفال الأوروبية "Sacoor Kids" عن خط خريف وشتاء 2022 الخاص بها مع مجموعة متنوعة من الإطلالات - بما في ذلك الضروريات المتنوعة وطبقات البيان وملابس الاسترخاء الفاخرة المثالية للموسم الجديد. تتميز المجموعة بقطع عملية ومبهجة.

من الأساسيات اليومية الملائمة للأطفال إلى ملابس المناسبات وملابس النوم الفاخرة ، فإن مجموعة "Sacoor Kids AW" ليست فقط أساسية ولكنها أيضًا ممتعة ومرحة. بالنسبة للأولاد ، تشمل الأنماط قمصان البولو ، والقمصان ذات الأزرار الأنيقة ، والسراويل ، والسترات النفعية ، بينما يمكن للفتيات أن يبدين جميلات في المطبوعات المشرقة والمتفائلة ، والأزرار والفساتين الأنيقة ، وكلها مصممة بأناقة وجودة عالية للعلامة التجارية.