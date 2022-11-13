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إيلاف: نجح معرض المجوهرات والساعات 2022 النسخة الـ 29، في يومه الرابع باستقطاب عشاق المعدن الأصفر، وبريق الألماس، وبياض اللؤلؤ، لاقتناء أروع القطع الفريدة، والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في عالم المجوهرات.



تسجل نسخة هذا العام مشاركة 110 عارضاً من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، والذين عبروا عن أهمية المعرض ودوره الرائد في منحهم الفرصة لاستعراض مجموعاتهم المميزة.



وفي هذا الصدد صرحت لوليا الفردان، المدير العام لمجوهرات الفردان ذات الملكية الفردية: "يسعدنا كشف النقاب عن مجموعتنا الحصرية من المجوهرات واللؤلؤ الطبيعي، ومجموعة النور المميزة، والتي تم تطويرها تحت إشراف نخبة من كبار الشخصيات الإماراتية المبدعة في هذا المجال، تعتبر مشاركتنا في معرض المجوهرات والساعات المُقام في أبوظبي هي الأولى من نوعها، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة. نؤمن أن مشاركتنا في هذه الأحداث الكبرى تساهم في التعريف بعلامتنا الرائدة، وتعزيز سبل التواصل مع العارضين، لتبادل الخبرات والتجارب، كما نقدم لعملائنا أسعاراً حصرية خلال فترة المعرض".



السيد ضومط زغيب، مؤسس مجوهرات زغيب اند كو: "تأسست شركتنا في عام 1981، وازدهرت العلامة لتصبح واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المجوهرات الفاخرة في المنطقة. نحن نبتكر تصميمات حصرية وخطوط مبتكرة، تخاطب الذوق الرفيع لكل امرأة تبحث عن الأناقة بتصميم مميز خالد، نقدم عبر مشاركتنا في معرض المجوهرات والساعات مجموعة مبتكرة مصممة حديثاً من المجوهرات الفاخرة المصنوعة من الذهب والألماس، يساهم المعرض في إيصال رسالة العلامة التجارية وقيمها للعملاء، كما نقدم خصومات على كافة المجموعات طوال فترة المعرض".



وفي هذا الصدد صرحت غادة حسين الفردان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في الفردان للمجوهرات دبي: "تتميز مشاركتنا هذا العام بإطلاق مجموعتنا الحصرية المسماة بالطواش بمناسبة معرض المجوهرات والساعات 2022، المجموعة مصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي الذي يمثل تراثنا العريق، ونحاول من خلال هذا المعرض التأكيد على أن اللؤلؤ الطبيعي متوفر في متاجرنا ويُصنع وفقاً لرغبة عملائنا وبما يناسب ميزانياتهم، ونعلن عن إطلاق خصومات خاصة بالمعرض".



كما قال جميل دمشقية، المدير العام في مجوهرات أمواج: "يلعب معرض المجوهرات والساعات دوراً هاماً في تحفيز مسيرة التطور الاقتصادي في الإمارة، إذ يشكل وجهة رائدة لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على أبرز المجموعات التي نقدمها، ما يتيح فرصة للعملاء لاقتناء أبرز القطع التي تلبي احتياجاتهم".



وتحدث رفيف طرابيشي، المدير العام في مجوهرات عبد الله المسعود وأولاده عن مشاركتهم قائلاً:" تعتبر شركتنا من أوائل المشاركين في معرض المجوهرات والساعات 2022 المقام في أبوظبي منذ انطلاقه للمرة الأولى، وما يميزنا وجود 15 علامة تعرض منتجاتها تحت اسم علامتنا الرائدة، وفق تصاميم متنوعة وأشكال مختلفة تلائم كافة الأذواق، تتميز قطعنا بحرفية التصنيع ودقة التنفيذ".



وصرح أحمد عنيزان، مدير العلاقات العامة لدى مجوهرات سالم الشعيبي: "نحرص على المشاركة بشكل سنوي في معرض المجوهرات والساعات بصفتنا شركة إماراتية مقرها الأساسي في أبوظبي، المعرض يعد فرصة لاستعراض أكبر عدد من المجموعات من كافة مصانعنا للزوار ما يتيح تعدد الخيارات بأسعار متنوعة، أطلقنا مجموعة جديدة بمناسبة المعرض تحت اسم "لوبين" للمصممة شما الحلامي وتتكون من خمس قطع وزنها تقريباً نصف كيلو مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، نطلق خصومات حصرية خاصة بالمعرض، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 75 % على أطقم الألماس".



يستمر معرض المجوهرات والساعات 2022 حتى 13 نوفمبر.