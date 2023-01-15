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إيلاف: حصدت المصممة وعارضة الأزياء الأمريكية آر بوني غابرييل، لقب ملكة جمال الكون، خلال نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، السبت، في نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

وقبيل الإعلان عن اسم الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، وابتسمت لحظة سماع اسمها. وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

وكان أكثر ما خطف الأضواء بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون هو تاج لم تضع مثله أي ملكة جمال على رأسها قبل اليوم، لأنه نادر ويزيّن الآن رأس من فازت على 85 مرشحة نافسنها على اللقب، وهي الأميركية R’Bonney Gabriel المولودة منذ 28 سنة، لأب فلبيني مهاجر وأم أميركية بمدينة هيوستن في ولاية تكساس.

آر بوني غابرييل، هي في الأساس ملكة جمال ولاية تكساس، ولفتت الأنظار حين تحدثت خلال الأسئلة التي وجهها إليها القيّمون على مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة العام الماضي عن الموضة المستدامة وتغير المناخ، فكانت إجاباتها أفضل من منافساتها، وعرّفت يومها بنفسها كعارضة ومصممة أزياء، وهو ما كررته عن نفسها بمسابقة ملكة جمال الكون.

USA se convierte en Miss Universe 2022 en la edición 71 del certamen celebrada en Nueva Orleans. pic.twitter.com/Sw0wLkCWTD — WKAQ 580 (@WKAQ580) January 15, 2023



وقامت دار "معوّض للمجوهرات" بتصميم التاج، وصنعته من 110 قراريط ياقوت أزرق، و48 قيراطا من ماس أبيض، تبرز في أعلاه درة من 45،14 قيراط ياقوت ملكي أزرق، والدار التي تأسست قبل 135 عاما، أطلقت عليه اسم "Force for Good" وأن كلفته عليها بلغت 5 ملايين و750 ألف دولار، وهو ما ذكرته أيضا سيدة الأعمال التايلاندية "Anne Jakrajutatip" المالكة لمسابقة ملكة جمال الكون.



ولم يحالف الحظ ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، ولا ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة، في بلوغ المرحلة نصف النهائية من المسابقة التي انتهت بحلول الفنزويليةAmanda Dudamel كوصيفة أولى، وملكة جمال جمهورية الدومينيكان Andreína Martínez Founier وصيفة ثانية، بينما حلّت ملكتا جمال كوراساو وبورتوريكو رابعة وخامسة.



