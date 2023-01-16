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إيلاف: تنطلق مجموعة ستيلا مكارتني للأطفال "Stella McCartney Kids" في رحلة مثيرة من الألف إلى الياء ، حيث تغامر الفتيات والفتيان من الغابة إلى الفضاء الخارجي - لتكوين صداقات مع الحيوانات والاحتفال بجمال الأرض على طول الطريق.

تتميز المجموعة بتصريحات إيجابية ولوحة ألوان حيوية ورسومات مرحة تدمج المطبوعات والصور الظلية المستوحاة من الملابس الجاهزة المصنوعة بنسبة 88٪ من أقمشة مستدامة، وهو إنجاز استثنائي بالنظر إلى حجمها وتنوعها.

تتميز ملابس الفتيات بـ "المرح" من القبعات المرقطة إلى القمصان القطنية العضوية والسراويل القصيرة في لوحة ألوان موسمية. تنبت بعد ذلك زهور مرحة وتفاح متدلي وديدان ديسكو وحلزون قوس قزح عبر مجموعات مطابقة من القطن العضوي وملابس خارجية معاد تدويرها.

تصبح الغزلان الودودة أصدقاء عزيزين من خلال خزانة ملابس من الفسكوز والتنانير الصديقة للغابات بألوان الخريف الدافئة.

يبدأ الأولاد مغامرتهم بمشاهد غابات متقلبة ، مع إبراز أشجار التنوب وزخارف الحلزون المجردة عبر القمصان والسراويل ومجموعات مطابقة. حيث تستمتع الفتيات بخزانة ملابس الغزلان ، يلتقي الأولاد بالثعلب - يرتدون الابتسامات الكبيرة والمواقف الواثقة على القمصان والقمصان المعاد تدويرها والقمصان القطنية العضوية والقلنسوة بسحاب مع وجوه مضحكة.

بالانتقال إلى الطريق يتسابق الأولاد بأسلوب موتوكروس: من البدلات الرياضية ذات اللهب الناري، والقمصان والخوذ متعددة الألوان، إلى القمصان ذات المربعات، والقمصان ذات الرسوم البيانية الخاصة بالسباق.

تحتفل الحركات الهندسية بلحظة BMX هذه مع رسومات تخطيطية ملونة مطبوعة على مجموعات متناسقة ودينم قطني عضوي.