قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تكشف دار الفردان للمجوهرات عن إطلاق ثلاث تشكيلات جديدة لربيع 2023 تُلائم جميع الأذواق والتفضيلات بفضل قطعها المتنوعة بين تصاميم اللؤلؤ الكلاسيكية والمجوهرات العصرية.

تحظى قطع المجوهرات المصنوعة يدوياً من مواد قابلة لإعادة التدوير، بشعبيةٍ واسعة وتلقى رواجاً كبيراً منذ ظهورها عام 2020. وتتميز بمظهرها الأنيق المرصع بالألماس والكريستال والأحجار الكريمة والخرز والصدف، وكأنها وُجدت في صندوق كنوزٍ ثمين.

وتبرز الأقراط الطويلة المذهلة كخيارٍ مثالي خلال فصل الربيع ويحلو تنسيقها مع تصفيفات شعر أنيقة مسحوبة إلى الخلف لتضفي ألقاً مميزاً على أبسط التنسيقات، ويسهل ارتداؤها في مختلف الأوقات والمناسبات.

كما تعود صيحات الأساور مع عودة فصل الربيع الدافئ لتزيّن اليدين بالذهب والفضة والقطع الأنيقة الملونة.

