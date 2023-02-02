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إيلاف: برزت أذربيجان (جبل النار) مؤخراً كوجهة سياحية مفضلة وجاذبة لعدد كبير من مواطني ومقيمي دول الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص، حيث تتمتع أذربيجان بموقع استراتيجي على بحر قزوين وبين أوروبا الشرقية والغربية، ما جعلها سبباً لتنوع الثقافات وتنوع معالمها السياحية. كما حرصت مؤخراً على تكثيف جهودها لاستقطاب السياح من دول الخليج، بما فيها ميزة الإعفاء من الفيزا والحصول عليها فور الوصول إلى المطار، إضافة إلى تعزيزها للحملات الترويجية والعروض التي تستهدف العائلات الخليجية وخاصة في دولة الإمارات، حيث تربط دولة الإمارات بأذربيجان علاقات اقتصادية وسياحية قوية.

وبالمقابل، تزايد أعداد السياح القادمين إلى دبي من أذربيجان، حيث أكد عدد كبير منهم بأنهم يفضلون البقاء في دبي كوجهة مفضلة قبل مواصلة رحلاتهم إلى باقي الدول.



ريتز كارلتون بإطلالة ساحرة على ساحل بحر قزوين

ومن وسط مدينة باكو تم افتتاح الفندق الجديد لمجموعة ريتز كارلتون والذي يتميز بإطلالة ساحرة على ساحل بحر قزوين، ويقع الفندق على الجانب الآخر من مركز حيدر علييف ليقدم تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أبرز المتاحف والمعالم الأثرية التي تشتهر بها الدولة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية والمطاعم الشهيرة. كما يمتد على مساحة 33 طابقاً، حيث يضم نحو 190 غرفة وجناحاً بمساحات واسعة، يتضمن العديد منها شرفات خاصة، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات وقاعات الفعاليات والمؤتمرات، بما يشمل قاعة "شوشا" التي تعد خياراً مثالياً لعقد الاجتماعات وحفلات الاستقبال، إلى جانب الجناح الرئاسي الممتد على مساحة 608 متر مربع، ما يجعله أكبر جناح في المدينة مع غرفة معيشة خاصة وغرفة طعام رسمية وصالة ألعاب رياضية. ويتميز تصميم الفندق المبتكر بمزيج من الزخرفات الرائعة التي تجمع بين براعة الضيافة الحديثة مع التراث التاريخي والفن الثقافي، بإبداع رائع من قبل استشارية التصميم "كريستينا زانيك".