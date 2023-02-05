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إيلاف: نشأت في نيو هافن، كونيتيكت عام 1949، تراث علامة GANT متشابك إلى الأبد مع الساحل الشرقي الأميركي. من الإبحار في شاطئ كيب كود الوطني المهيب إلى نزهات الخريف الملونة في البرية في الشمال الشرقي، لطالما ارتبطت العلامة التجارية بجمال وتقاليد الأماكن الخارجية الرائعة في أميركا واستلهمتها.

هذا التراث هو ما تريد الاحتفال به من خلال إعادة النظر في بعض قطعه الأكثر شهرة وإعادة تفسيرها بأسلوب معاصر - لجيل شاب في المدينة يحتفل بالفردية وعدم المطابقة والإبداع.

ستكشف المجموعة الحالية إلهام الموسم القادم من خلال ألوان نابضة بالحياة ورائعة مع مزيج من الخطوط النظيفة والتفاصيل الدقيقة والأقمشة المبتكرة. من ألوان الطبيعة الترابية ؛ بما في ذلك اللون الأحمر الغني والبني والبرتقالي المحترق التي تعتبر مثالية للبحر في بعض تصاميمها الأكثر شهرة ؛ بلوزات بفتحة رقبة على شكل V وسترات جلدية وسترات كبيرة الحجم وسراويل قصيرة وتنانير بكسرات. فساتين لجميع أنواع المناسبات ، ومعاطف ترنش للمستكشف الحضري في كل منا.