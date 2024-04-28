إيلاف من الرباط:جرى في ساعة متأخرة من ليلة أمس انتخاب نزار بركة بالإجماع أمينا عاما لحزب الاستقلال المغربي ( غالبية حكومية)لولاية ثانية.

وصوت أعضاء المجلس الوطني للحزب على بركة بالإجماع بعد سحب منافسه رشيد أفيلال ترشيحه.

وقضى بركة،وهو وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش،ولاية سابقة على رأس الحزب منذ انتخابه لأول مرة في 2017.

وبعد انتخابه بقيت محطة أخيرة هي انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. وينص قانون الحزب على أن الأمين العام هو الذي يقترح على المجلس الوطني وعددهم 1300 عضو لائحة من 30 عضوا ليصادق عليها المجلس الوطني مع حقه في إضافة 4 أعضاء آخرين.

لكن هذه العملية تتطلب توافقات ما يعني أن المجلس الوطني سيواصل عمله اليوم للمصادقة على اللجنة التنفيذية بعد اقتراحها من الأمين العام.