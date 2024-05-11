إيلاف من لندن: شن مارك ليفين، مضيف قناة فوكس نيوز، هجوماً شديد اللهجة ضد الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية قراره حجب الأسلحة عن إسرائيل في حالة شنت هجوماً على رفح، مطالباً إياه بتفسير قراره.

وفي إطار توضيح تاريخ عائلته اليهودية، أشار ليفين إلى دورها البارز في دفاعها عن الولايات المتحدة في أحداث تاريخية مهمة مثل بيرل هاربور وغوام وجزر سليمان. وأكد خلال ذلك قوة ارتباطه بالبلاد قائلاً: "نحن نحب هذا البلد حتى النخاع، ولكننا لسنا مجرد أميركيين وطنيين، بل ننتمي أيضاً للديانة اليهودية".

ومن خلال برنامج "Hannity Show"، وجه ليفين لبايدن انتقاداً حاداً حيث خاطبه مباشرة قائلاً: "من تظن نفسك بحق الجحيم؟. من تظن نفسك بحق الجحيم لتستخدم عبارات تدين إسرائيل بقتل المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي، وتستخدم نفس منطق حماس ضد اليهود، وتطلق العنان لمعاداة السامية في هذا البلد، وجميع أنحاء العالم، كما لم نشهده من قبل؟"

واستنكر ليفين سياسات بايدن تجاه إسرائيل، وسأله "من تظن نفسك بحق الجحيم لتقول لحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطياً بأنك لا تحبها، وأنك لا تحب رئيس وزرائها، وأن إسرائيل بحاجة لاستبدالها بمهرجين آخرين".



كما رفض ليفين تصريحات بايدن للإسرائيليين بأنهم لا يستطيعون هزيمة حماس، قائلاً له: "من أنت بحق الجحيم لتقول للإسرائيليين أنهم لا يستطيعون هزيمة حماس، التي قالت، وأثبتت مراراً وتكراراً، أنها تريد محو السكان اليهود في إسرائيل؟"

وتطرق ليفين الى الملف الإيراني خلال هجومه الحاد، منتقداً إدارة بايدن التي اسقطت اعتراضاً وضعته إدارة ترامب على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار تم منحها لإيران؛ كما أفرجت عن جزء أموال النفط الإيرانية المجمدة. وقال ليفين "من تظن نفسك بحق الجحيم حتى تقوم بتحرير الأصول الإيرانية المجمدة التي دعمت حماس والحوثيين وحزب الله؟"، مطالباً إياه بتوضيح سياسته تجاه الملف الإيراني. وقال "قام جو بايدن وبلينكن بتمويل 7 أكتوبر. كان دونالد ترامب يدمر إيران، ونجح بإفلاسها وتجريدها من السلاح، إلا أن بايدن وبلينكن أعادوا تسليحها مع عودتهم إلى الحكم. وبذلك اعطوا القوة لحماس وحزب الله".

وقال ليفين معرباً عن استيائه من سياسات الرئيس الأميركي تجاه إسرائيل: "بايدن، لماذا لا تدين النازيين الذين يديرون إيران، والنازيين الذين يديرون حماس، والنازيين الذين يديرون حزب الله بالاسم؟ أنت تعرف أسماءهم، بدلًا من أن تشتم زعيم إسرائيل اليهودي المنتخب، لماذا لا تسميهم بالاسم؟".

واضاف "من تظن نفسك بحق الجحيم لتقول أنك تقدم الأسلحة لإسرائيل؟ أنت لم تقدم شيئاً لإسرائيل. الكونغرس هو الذي يزود إسرائيل بالأسلحة، بينما تخالف أنت قانون التمكين والدستور بالحجب".

وقال ليفين: "من تظن نفسك بحق الجحيم حين تملي أن على الشعب اليهودي، الذي نجا من البابليين والفرس والرومان والرايخ الثالث، بأنهم لا يستطيعون القضاء على حماس؟ من تظن نفسك بحق الجحيم؟ لقد سئمت وتعبت منك. لقد سئمت وتعبت من دعايتكم. لقد سئمت وتعبت من استغلالكم لليهود في هذا البلد. هل تظن أن بيرني ساندرز، اليهودي الكاره لنفسه أو توماس فريدمان أو أنتوني بلينكن يمثلون الشعب اليهودي في إسرائيل؟ هل تعتقد أن المليارديرات اليهود الذين يمولونك أنت وحزبك يمثلون الشعب اليهودي في إسرائيل؟".

وفي ختام كلمته، قال ليفين: "هل تفهم يا بايدن مع من تقف ضد الشعب اليهودي في إسرائيل؟ ليس لدي سوى الاحتقار لهذا الرجل. والدي كان على حق. كان عمره 17 سنة عندما التحق بالجيش، بعد بيرل هاربور. لقد نشأنا في فيلادلفيا، بجوار بايدن، وكان يقول لي دائمًا عن بايدن: هذا رجل سيء. لا تثق به. أنا لا أثق به. ليس لدي شيء سوى الاحتقار له، وقد انتهيت!".