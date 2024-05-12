إيلاف من لندن: في يومها الثاني في نيجيريا، أعلنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، بأن اختبار الحمض النووي أكد أصولها النيجيرية بنسبة 43٪، مما أضفى جواً من الاحتفال والفخر على زيارتها الأولى للبلاد برفقة الأمير هاري.

وقالت دوقة ساسكس إن اختبار الحمض النووي أظهر أنها "نيجيرية بنسبة 43٪". وعبرت ميغان التي تزور نيجيريا لأول مرة مع الأمير هاري، عن سعادتها بكون نيجيريا "بلدها"، مضيفة: "لقد كان من المثير للاهتمام أن أتمكن من معرفة المزيد عن أصلي".

تعبيرها عن سعادتها بأصولها النيجيرية جذب الانتباه خلال لقائها مع رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في أبوجا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية إيويالا: "ما تردد كثيرا في اليوم الماضي هو: أوه، نحن لم نتفاجأ عندما اكتشفنا أنك نيجيرية".

وفي لقائها مع الجمهور، أشادت ميغان بالصفات التي تشتهر بها المرأة النيجيرية من شجاعة ومرونة وجمال، وأكدت أن العثور على جذورها كان لحظة مميزة ومثيرة. وقالت ميغان للجمهور: "إنها مجاملة لي لأن ما يعرفونه على الامرأة النيجيرية هي الشجاعة والمرونة والجمال"، مشيرة إلى أن أول رد فعل لها بعد اكتشاف الأمر هو إخبار والدتها. وقالت: "كونك أميركية من أصل إفريقي، جزء من الأمر هو عدم معرفة الكثير عن نسبك وخلفيتك.. وكان الأمر مثيرا لكلينا".

هاري يشارك بمباراة

وتأتي زيارة الأمير هاري وميغان لنيجيريا ضمن جولتهما في أفريقيا، حيث حظيا بترحيب حار واستقبال مميز. خلال زيارتهما، شارك الأمير في مباراة لكرة الطائرة "بوضعية الجلوس" مع قدامى المحاربين المصابين في الجيش النيجيري، مما أثار حماساً وإعجاباً من الحضور.

وبعد وصولهما في وقت متأخر من صباح السبت بالتوقيت المحلي، تم اصطحابهما على الفور لمشاهدة مباراة للكرة الطائرة وإعطائهما أوشحة باللونين الأخضر والأبيض لنيجيريا أثناء جلوسهم في ساحة الملعب.

وأشعل هاري الكثير من الإثارة عندما انضم إلى المباراة – فريق Invictus الخاص به من جهة، مقابل فريق بقيادة أفراد من الجيش النيجيري الذي فاز بالمباراة بنتيجة 25 مقابل 2.

وختمت زيارتهما بحضور احتفال نظمته هيئة أركان الدفاع النيجيرية ومؤسسة "نيجيريا: Unconquered"، وهي مؤسسة خيرية تدعم الجنود الجرحى، مستوحاة من مؤسسة Invictus Games التي تأسست على يد الأمير هاري.