قال الأمير هاري دوق ساسكس، في حديث لقناة تلفزيونية أميركية إن "مرض والده الملك تشارلز يمكن أن يجعلهما أكثر تقاربا".

وقال هاري لبرنامج في الصباح في شبكة إي بي سي، "أي مرض أو ألم يجمع العائلات".

وبعد سؤاله عن إمكانية إعادة لم شمل الأسر بسبب تعرض أحد أفرادها للمرض، مثل العائلة الملكية البريطانية، قال هاري "نعم بالطبع أنا متأكد من ذلك".

وتعد هذه أول مقابلة مع هاري منذ إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان، والتي أعلن بعدها هاري تأجيل جميع مقابلاته الإعلامية.

انتقل هاري وأسرته إلى كندا عام 2020، بعدما تخلى وزوجته ميغان ماركل، عن دورهما الرسمي في العائلة الملكية.

سافر هاري الأسبوع الماضي إلى لندن ليتفقد والده بعد إعلان مرضه.

واكتشف مرض الملك بينما كان يتلقى علاج لتضخم البروستاتا في إحدى مستشفيات لندن، الشهر الماضي.

ورغم عدم الإعلان عن نوع السرطان الذي أصاب الملك، إلا أن القصر الملكي نفى أن يكون سرطان البروستاتا.

كان الملك قد ألغى جميع المقابلات الرسمية مع أفراد العائلة الملكية، خلال تلقيه العلاج، بينما سيحل أمير ويلز محله في بعض المقابلات.

ولم يصحب هاري في زيارته الأخيرة زوجته ولا طفليه، كما أنه لم يقابل شقيقه الأمير ويليام ولي العهد، ولم يبق في القصر إلا نحو 45 دقيقة تفقد خلالها وضع الملك.

جاءت مقابلة الأمير هاري، بعد فترة قصيرة من إطلاقه وزوجته موقعا جديدا لمؤسستهما.

كان الزوجان قد زارا موقع تدريب رياضي في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، وجرب الأكير هاري ممارسة التزلج على الجليد في مضمار سيتم استخدامه في دورة إنفيكتاس البارالمبية العام المقبل.

أكد قصر باكنغهام أن أمير ويلز سيحضر افتتاح مهرجان الأكاديمية البريطانية للأفلام، والتليفزريون، "بافتا" المنتظر الأحد في لندن. وتعد المناسبة أول حدث يحضر فيه الأمير ويليام نيابة عن الملك، بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

ويترأس الأمير مهرجان البافتا.

وأجريت عملية في البطن لأميرة ويلز زوجة الأمير ويليان، وبعدها عادت للمنزل للإقامة مع زوجها وأطفالهما الثلاثة. ولم يحضر الأمير ويليام الكثير من المناسبات بعد إعلان إصابة والده وزوجته.