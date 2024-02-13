إيلاف من لندن: عاد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى لندن، من مقر إقامته في مزرعة ساندرينغهام الملكية في نورفولك، لتلقي علاجا إضافيا لتشخيص إصابته بالسرطان.

وأقلت طائرة هيلوكبتر الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا من منزلهما الخاص في ساندرينغهام إلى قصر باكنغهام، ثم تم نقلهما بالسيارة إلى كلارنس هاوس القريب.

وأعلن القصر الأسبوع الماضي أنه تم تشخيص إصابة الملك البالغ من العمر 75 عاما بنوع غير محدد من السرطان وبدأ العلاج منه.

وكان الملك تشارلز ألقى رسالته الأولى منذ التشخيص خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شكر المهنئين وأشاد بالمنظمات التي تدعم مرضى السرطان.

ومع ذلك، لم يوضح نوع السرطان الذي يعاني منه، أو نوع العلاج الذي كان يخضع له، أو المرحلة التي وصل إليها السرطان.

ويأتي تشخيص الملك بالسرطان بعد علاجه في مستشفى لندن كلينيك الخاص من تضخم البروستاتا، على الرغم من أن القصر قال إنه لا يعاني من سرطان البروستاتا.

وقد نصح الأطباء الملك بتأجيل واجباته العامة أثناء خضوعه للعلاج.

كما تم الكشف يوم الأربعاء أيضًا أن الملك سيعقد لقاءه الأسبوعي مع رئيس الوزراء ريشي سوناك عبر الهاتف وليس شخصيًا، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك لمرة واحدة.

وإلى ذلك، قد يتدخل الأمير ويليام لتمثيل والده الملك في المناسبات، وقد أفادت التقارير أنه وعائلته حيث كانت زوجته كيت أميرة ويلز غادرت المستشفى بعد عملية جراحية في البطن، يقضون نصف الفصل الدراسي في منزلهم في مقاطعة نورفولك.

