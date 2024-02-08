إيلاف من لندن: قالت الملكة كاميلا إن زوجها الملك تشارلز الثالث "في حالة جيدة للغاية"، حيث يواصل علاجه من السرطان.

وقالت الملكة كاميلا في أمسية موسيقية في كاتدرائية سالزبوري إن الملك "تأثر" للغاية برسائل الجمهور. واضافت: "إنه في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف".

وقالت: "لقد تأثر بشدة بجميع الرسائل والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا مبهج للغاية."

وبدأ علاج الملك تشارلز الثالث، من السرطان كمريض خارجي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعاد مع الملكة إلى منزله في مزرعة ساندرينغهام الملكية في نورفولك يوم الثلاثاء بعد رؤية نجله الأمير هاري.

وعاد دوق ساسكس إلى عائلته في كاليفورنيا بعد أن قيل إنه أمضى حوالي 45 دقيقة مع والده.

الأمير وليام

وفي الوقت نفسه، عاد أمير ويلز إلى مهامه الملكية للمرة الأولى بعد العملية الجراحية التي أجرتها زوجته في البطن وتشخيص حالة الملك.

وعند وصوله إلى حفل خدمة الإسعاف الجوي في لندن في وسط لندن مساء الأربعاء، لوح أمير ويلز للأشخاص المتجمعين في الخارج وقال: "نحن نقدر حقًا الرسائل الطيبة من الجميع، شكرًا لكم".

وفي الداخل ألقى الأمير وليام كلمة وشكر الجميع مرة أخرى على "الرسائل الطيبة".

يشار إلى أن العاهل البريطاني، قام بتأجيل جميع واجباته العامة، على الرغم من أنه يواصل العمل على صناديقه الحمراء التي تضم مراسلات شؤون الدولة.