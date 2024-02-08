إيلاف من لندن: يدور جدل هامس، ومحتمل أن يظهر إلى العلن وسيشكل ثورة صحية، حول الطريقة التي تتم بها معالجة الملك تشارلز الثالث المؤيد للطب التكميلي البديل من السرطان.

ومع بدء مسيرة علاج العاهل البريطاني المعروف عنه دعمه للعلاجات التكميلية، فإن الأمور في يد رئيس الفريق الطبي للعائلة الملكية الدكتور مايكل ديسكون، وهو مؤيد للطب التكميلي والعلاج البديل، مثله مثل الملك.

وكما هو معروف فإن الطب التكميلي هو ممارسة غير سائدة تستخدم مع العلاجات التقليدية، في حين يتم استخدام الطب البديل بدلاً من العلاج التقليدي.

لا تفاصيل

ولم يشارك قصر باكنغهام أي تفاصيل عن خطة علاج الملك ولم يتم الكشف عن العلاجات التكميلية، إن وجدت، التي قد يخضع لها الملك.

وبينما يخضع الملك للعلاج من شكل غير محدد من السرطان ألقت قناة (سكاي نيوز) الضوء على الفريق الطبي الأعلى في العائلة المالكة،

وبعض الأشياء التي روج لها الملك تشارلز في الماضي، والفرق بين الرعاية الصحية الخاصة والرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

فريق الملك الطبي

وتقول لورا بوندوك، مراسلة (سكاي نيوز) الملكية: "يسافر الملك دائمًا مع طبيبه العام، الدكتور مايكل ديكسون، الرئيس الحالي للأسرة الطبية الملكية".

كما إن العائلة الطبية الملكية هي فريق من الطاقم الطبي يعمل على مدار الساعة، ويقودها الدكتور ديكسون، الذي عمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 50 عامًا تقريبًا قبل أن يمنحه الملك تشارلز هذا المنصب في عام 2022.

وكان الملك تشارلز تعرض لانتقادات لتوظيفه الدكتور ديكسون من قبل الأكاديميين والناشطين، الذين زعموا أن ذلك "غير مناسب" بالنظر إلى دعم الطبيب الصريح للشفاء بالإيمان والأعشاب.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" العام الماضي أن الدكتور ديكسون، دعا ذات مرة معالجًا مسيحيًا إلى جراحته لعلاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة، ووصف له شجيرة أفريقية لعلاج آلام الكتف وعشب الماعز لعلاج العجز الجنسي.

كما ساعد في تطوير مبادرة صحية أطلقتها مؤسسة الأمير في أكتوبر من العام الماضي والتي شجعت على العزف على مزمار القربة لتحسين بعض أمراض الرئة وصعوبات التنفس.

موقف الدكتور ديكسون

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام ردا على الجدل: "الدكتور ديكسون لا يعتقد أن المعالجة المثلية يمكن أن تعالج السرطان. حيث موقفه هو أن العلاجات التكميلية يمكن أن تكون جنبا إلى جنب مع العلاجات التقليدية، بشرط أن تكون آمنة ومناسبة وقائمة على الأدلة."

يذكر أن الدكتور ديسكون هو رئيس الأسرة الطبية، لكن لا يُعتقد أنه طبيب الملك، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وكان رانان داسغوبتا، الذي يعمل في مستشفى لندن كلينيك، هو جراح الملك - كبير الجراحين في الأسرة الطبية الملكية - عندما تلقى العلاج من تضخم البروستاتا الشهر الماضي.

والدكتور داسغوبتا خريج جامعة كامبريدج هو جراح مسالك بولية متخصص في أشكال محددة من علاج تضخم البروستاتا.

دعم الأدوية التكميلية

ربما كان تعيين الملك لصديقه القديم الدكتور ديكسون مثيرًا للجدل، لكنه لم يكن غير متوقع تمامًا، حيث كان قد أوضح بالفعل معتقداته في الطب التكميلي، بعد أن أيد استخدامه علنًا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفي عام 2004، كتب مايكل بوم، أستاذ الجراحة الفخري والأستاذ الزائر للعلوم الإنسانية الطبية، رسالة مفتوحة إلى أمير ويلز آنذاك في عدد من مجلة BMJ بعنوان: مع احترامي، يا صاحب السمو، لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ.

واتهم البروفيسور باوم الملك "بالترويج لعلاجات غير مثبتة للسرطان" بعد أن أصبح رئيسا للجمعية الطبية البريطانية في عام 1982.

وقال إنه شعر بالغضب عندما كتب الرسالة بعد أن رأى تقرير صحيفة أوبزرفر وديلي إكسبريس بأن الأمير آنذاك كان "يروج للحقن الشرجية للقهوة وعصير الجزر لعلاج السرطان"، مضيفًا: "أتوسل إليك أن تمارس سلطتك بحذر شديد عند تقديم المشورة للمرضى". مع الأمراض التي تهدد الحياة لتبني علاجات غير مثبتة."

العنكبوت الأسود

وفي وقت لاحق، مارس الأمير (الملك) تشارلز ضغوطاً من أجل الطب التكميلي في إحدى رسائله الشهيرة بعنوان "العنكبوت الأسود".

وفي رسالة إلى وزير الصحة آنذاك آلان جونسون في عام 2007، دعا إلى حماية مستشفيات المعالجة المثلية - وتحديداً مستشفى تونبريدج ويلز للمعالجة المثلية، وكان تم إغلاق المستشفى في النهاية في عام 2009.

وكتب: "كما قلت لك خلال اجتماعنا، فإن السبب الوحيد الذي يجعلني أستمر في جهودي بشأن الرعاية الصحية المتكاملة - على الرغم من موجات الانتقادات على مر السنين من أجزاء من المؤسسات الطبية والعلمية - هو أنني لا أستطيع تحمل معاناة الناس دون داع عندما فالنهج التكميلي يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا."

وكان تم نشر معتقدات الأمير (الملك) بشكل أكبر عندما أصبح راعيًا لكلية المعالجة المثلية (FoH) في عام 2019.

وقال إدزارد إرنست، الأستاذ الفخري في جامعة إكستر والمتخصص في الطب البديل والتكميلي، إن تعيين الدكتور ديكسون، أظهر أن الأمير آنذاك كان "مروجًا للشعوذة" و"عدوًا للتقدم في مجال الرعاية الصحية".

طعام الملك

وتقول مراسلة (سكاي نيوز) الملكية: من المعروف أن الملك لا يتناول الغداء، ويقال إنه يهتم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بطعامه.

وتوضح قائلة: "إنه مناضل منذ فترة طويلة من أجل الاستدامة والزراعة العضوية، وتحدث عن اتباع نظام غذائي يقلل من بصمته الكربونية".

وتقول: "لقد وصف ذات مرة كيف أنه لا يأكل اللحوم أو الأسماك يومين في الأسبوع، ويتوقف عن تناول منتجات الألبان مرة واحدة في الأسبوع".

وتضيف: "ربما يكون عدد قليل فقط من الأشخاص قد شاركوه في مائدة الإفطار، ولكن يقال إنه يستمتع في الصباح بحصص من المكسرات والبذور. وهو أيضًا من محبي البيض، ويربي النحل، لذلك يعد العسل خيارًا شائعًا آخر."

وإذ ذاك، ليس من الواضح ما إذا كان الملك تشارلز سيتم علاجه في هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية أو سيحصل على رعاية صحية خاصة.