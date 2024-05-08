إيلاف من لندن: قالت تقارير إن ارتباطات عاهل بريطانيا ستمنعه من لقاء نجله الثاني الأمير هاري الذي يزور لندن الآن للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس.

وقال المتحدث باسم دوق ساسكس، إن الملك تشارلز ليس لديه وقت لرؤية هاري، حيث إن "برنامجه مزدحم للغاية، كما أن هاري يتفهم بالطبع التزامات والده، ويأمل في رؤيته قريباً".

انطلاق الألعاب

وبدأ احتفال ذكرى انطلاق ألعاب (إنفكتوس)، اليوم الأربعاء، بقداس شكر في كاتدرائية القديس بولس في لندن، حيث قرأ الأمير هاري قصيدة. وقال منظمو الاحتفال إن القداس يهدف للاحتفال "بعقد من تغيير الحياة، وإنقاذ الأرواح من خلال الرياضة".

يذكر أن العاب (إنفكتوس) هي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش، أسسها الأمير هاري.

ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة، مع زوجته ميغان ماركل وطفليهما، بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.

ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة، مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022، وتتويج والده في مايو (أيار) 2023، كما قام في فبراير (شباط) بلقاء موجز مع والده، بعد أن أعلن الملك تشارلز أنه مصاب بالسرطان.

وإلى ذلك، فإنه بعد زيارته لبريطانيا، سينضم هاري إلى زوجته ميغان في زيارة إلى نيجيريا تلبية لدعوة من رئيس الأركان، حسب تصريح المتحدث باسم هاري.

مهمات لويليام

وتزامنا مع زيارة هاري الذي كان تخلى مع زوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية، يستعد الملك تشارلز الثالث لتعيين الأمير ويليام العقيد الأعلى لفوج هاري القديم، سلاح الجو بالجيش.

وكان الملك شغل هذا الدور في السابق لمدة 31 عامًا خلال فترة وجوده أميرًا لويلز، وسيتم تسليمه للأمير ويليام يوم الاثنين 13 مايو.

وكان تم إلحاق هاري بالفوج في جولته الثانية في أفغانستان بين سبتمبر 2012 ويناير 2013، حيث عمل كطيار أباتشي. وأمضى ثلاث سنوات ونصف مع سلاح الجو بالجيش، في التدريب والخدمة. ومن جهته، طار ويليام بطائرات هليكوبتر مع سلاح الجو الملكي.

