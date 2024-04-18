إيلاف من لندن: قال تقرير نشر في لندن إن وثائق جديدة أظهرت أن الأمير هاري النجل الثاني للعاهل البريطاني قد أدرج الولايات المتحدة كمقر إقامته الرئيسي لأول مرة.

ووفقًا للوثائق المقدمة في المملكة المتحدة، تم الكشف عن التغيير في ملف لصالح مؤسسة ترافيليست Travalyst الخيرية للسياحة المستدامة، التي أسسها هاري، وسجل الدوق باسمه الكامل: الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد دوق ساسكس.

ويعيش هاري وميغان في كاليفورنيا منذ أن تركا أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في مارس 2020.

وقال تقرير لموقع قناة (سكاي نيوز) إنه على الرغم من أن الإيداع الإلكتروني المقدم إلى إدارة الشركات Companies House تم إدراجه يوم الأربعاء فقط، إلا أن الوثيقة توضح أن التغيير قد تم إجراؤه في 29 يونيو 2023.

وكان هذا في نفس اليوم الذي أكد فيه قصر باكنغهام أن الزوجين غادرا منزل فروغمور، الذي كان آخر موطئ قدم لهما في المملكة المتحدة.

وفي عام 2019، أظهرت الحسابات الملكية أن ميغان وهاري دفعا 2.4 مليون جنيه إسترليني لتغطية تكاليف تجديد وتأجير منزل فروغمور Frogmore في هوم بارك ايستيت Home Park Estate.

وكان المنزل في الأصل هدية للزوجين من جدة هاري، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وبحسب ما ورد طُلب من دوق ودوقة ساسكس نقل ممتلكاتهما المتبقية خارج الكوخ القريب من قلعة وندسور، بعد أسابيع من انتقاد هاري للعائلة الملكية في مذكراته.

ادعاءات مثيرة

وفي كتابه الذي نشر في يناير من العام الماضي، قدم هاري عدة ادعاءات مثيرة حول أفراد العائلة الملكية، حيث تناول بالتفصيل التداعيات مع عائلته، بما في ذلك شقيقه أمير ويلز.

موضحًا سبب رغبته في ترك العائلة المالكة، قال لجيمس كوردن في برنامج (The Late Late Show) في عام 2020 إنه شعر بالحاجة إلى التراجع بسبب القصص "السامة" عنه في الصحافة البريطانية.

وقال: "لم يكن الأمر يبتعد أبدًا. كان التراجع بدلاً من التنحي. لقد كانت بيئة صعبة حقًا، كما أعتقد أن الكثير من الناس شاهدوا ذلك".

واضاف: "نعلم جميعًا كيف يمكن أن تكون الصحافة البريطانية. لقد كانت تدمر صحتي العقلية. كنت أقول: "هذا سام".

يذكر أن مؤسسة ترافيليست Travalyst تأسست في عام 2019، وهي مجموعة غير ربحية تقول إنها تهدف إلى توفير "معلومات موثوقة ومتسقة عن الاستدامة" مع مجموعات السفر والتكنولوجيا بما في ذلك تاشيرات السفر Booking.com وVisa.

