الرياض: صدرت أحدث أغنيات الفنان السعودي محمد المشعل بعنوان "تاج الراس" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية "تاج الراس" باللهجة الخليجية القريبة من الجمهور العربي ويمكن تسميتها باللهجة البيضا، وحملت موسيقى جديدة من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، ستايل خليجي جديد من الجمل اللحنية والنقلات اضافة الى التوزيع الموسيقي العصري.

صدرت أغنية "تاج الراس" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج المصري متيم السراج.

وأعرب محمد المشعل عن سعادته بإطلاق أغنية "تاج الراس" التي وصفها بالأغنية الحديثة من حيث اللحن والموسيقى، حيث هدف الى تقديم صورة متجددة عن الأغنية الخليجية.

جدير بالذكر أن أغنية "تاج الراس" كان من المُقرر طرحها قبل أيام، وتم تأجيل طرحها نظراً لوفاة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن.

أغنية "تاج الراس" من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام الحسن.