إيلاف من القاهرة: تأكيداً للظاهرة الجديدة التي تجتاح الذائقة الفنية والغنائية العربية في السنوات الأخيرة، والتي تقوم على التفاعل الجماهيري القوي مع أغنيات بعض الحملات الإعلانية، والتعامل مع هذه الأغنيات فيما بعد باعتبارها لا علاقة لها بالحملة ذاتها، فقد حقق نجم الغناء المصري عمرو دياب رقماً قياسياً بأغنية "الكلمة الحلوة" والتي صدرت في بداية رمضان ضمن حملة إعلانية لاحدى شركات الاتصالات.

وحققت الأغنية حتى الآن نصف مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث بلغ عدد مشاهداتها 36 مليون و 600 ألف مشاهدة على يوتيوب، و7 ملايين و 500 ألف على انستغرام، و114 مليون على فيسبوك، و 381 مليون 600 ألف على تيك توك.

كما تصدرت الأغنية قائمة توب أنغامي في الوطن العربي بعد طرحها مباشرة، وفقاً لتقرير موقع "المصري اليوم".

يذكر أن أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان مدين، وتوزيع أسامة الهندي، أما المكساج والماستر فهو لأمير محروس.