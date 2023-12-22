إيلاف: أعلنت منصّة أنغامي لبث الموسيقى والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق ألبوم عمرو دياب "مكانك" حصرياً على منصتها في 28 ديسمبر 2023. ويمثّل هذا الإصدار الاستثنائي بداية حقبة جديدة من الشراكة بين أنغامي وعمرو دياب، ، مقدماً للجماهير تجربة موسيقية فريدة ومتكاملة. سيتبع إطلاق الألبوم سلسلة من الحفلات الموسيقية الحية مع نجم البوب العالمي، مؤكدةً التزام أنغامي بتوفير تجارب لا تُنسى لمستخدميها في المنطقة.

يكتمل نجاح هذا التعاون الحصري مع تصدّر عمرو دياب قوائم أنغامي الموسيقية طوال عام 2023، وكونه الفنان الأكثر متابعةً على المنصة. وفي وقت سابق من هذا العام، كرّمت أنغامي الهضبة رسمياً خلال خلال حفلته الضخمة في بيروت بعدما أصبح الفنان الأكثر استماعاً على المنصة، بما يزيد عن 1.8 مليار استماع.

لم تكن إصدارات عمرو دياب خلال السنوات الماضية أقل من رحلة نحو الابتكار المستمر وتخطّي التوقعات، واستحوذت على قلوب المعجبين في كافة أنحاء العالم. أما ألبوم "مكانك"، فهو إصدار فني غير تقليدي يضم 12 أغنية، يمزج أروع الجنرات الموسيقية ويمنح المستمعين رحلة صوتية تجمع بسلاسة بين إيقاعات مقسوم وموسيقى الديب هاوس العالمية. ويعد هذا الألبوم الأول للهضبة منذ إطلاق ألبومه الشهير "يا أنا يا لاء" في ديسمبر 2020. وقد تميّزت آخر إصدارات عمرو دياب بهذا المزيج الأجنبي والمشرقي الفريد، من بينها "يا ليل" و"والله أبداً."

مع تزايد الترقب مع كل أغنية، سيتم الإعلان أيضاً عن سلسلة مميزة من الجولات الموسيقية الحية لإحياء الألبوم الجديد بأسلوب إبداعي ومبتكر. من المقرر أن تنطلق الجولة، من إدارة وتنفيذ "أنغامي سبوت لايت،" القسم المخصص للفعاليات الموسيقية الحيّة في أنغامي، بدءاً من أبوظبي في 2 مارس 2024، ومن بعدها القاهرة ودبي وعمّان. هي ليست مجرد سلسلة من الحفلات الموسيقية، بل أيضاً مزيج من تجارب الترفيه وأفضل ما في عالم الموسيقى.

وعلّق إدي مارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، على الشراكة المستمرّة: "إن تعاوننا الحصري مع عمرو دياب يتماشى تماماً مع أهدافنا الإستراتيجية والتزامنا تجاه مستخدمينا والمشهد الموسيقي المتغيّر باستمرار في العالم العربي. نتطلّع لرحلة مشتركة من النمو معاً ولحقبة جديدة تعيد تعريف التجارب الموسيقية والترفيهية لتحقيق رؤيتنا المشتركة في المنطقة."

مع دخول هذه الشراكة مرحلةً جديدة ومثيرة، يمكن للمستخدمين توقع تجارب غير مسبوقة تعزّز تواصلهم مع فنانيهم المفضلين وتعكس تفضيلاتهم وأذواقهم، في وقتٍ تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أرقاماً قياسية جديدة ومستقبل ترفيهي واعد يرتكز على التجدّد والابتكار.



