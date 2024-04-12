بعد ترقب وإنتظار بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات النجمة المغربية ابتسام تسكت بعنوان "ايوا انا حبيتك" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

جاءت أغنية "ايوا انا حبيتك" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي، وتناولت موضوع الحب ونظرة المرأة للحبيب بأسلوب شعري شرح الحالة بطريقة وصفية مختلفة.

صُورت أغنية "ايوا انا حبيتك" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدراة المخرج اللبناني فادي حداد، حيث ظهرت ابتسام تسكت بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.

أغنية "ايوا انا حبيتك" هدية من ابتسام تسكت لجمهورها بمناسبة عيد الفطر، وأعربت عن سعادتها بطرح الأغنية التي وصفتها بالقريبة من قلبها حيث أدتها بإحساس، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور.

أغنية "ايوا انا حبيتك" من كلمات ابراهيم شتا والحان معز علي وتوزيع محمد عمار وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.