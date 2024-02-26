إيلاف من بيروت: أصدرت الفنانة اللبنانية عزيزة أغنية جديدة بعنوان "أنا من دونك"، من الحان إيليو مارديني، و كلمات أنطوني أدونيس، تسجيل جمال ياسين و الإنتاج الموسيقي و الميكس و الماسترينغ لسليمان دميان.

تم تصوير الأغنية في لبنان، تحت إشراف المخرجة اللبنانية سيلين داغر، التي نجحت في إبراز جمال الأغنية من خلال رؤيتها الموسيقية الشبابية. شهد الفيديو كليب أيضًا مشاركة الفنان اللبناني أنطوني أدونيس على البيانو، الذي أضافت مقاطعه الموسيقية الراقية لمسة فنية مميزة إلى العمل.

"أنا من دونك" تعتبر إضافة خاصة إلى مسيرة عزيزة الفنية، وتؤكد من خلالها مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الفنية اللبنانية والعربية الشابة.