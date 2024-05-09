إيلاف من بيروت: في أجواء مفعمة بالأناقة وعروض الأزياء، أطلقت الفنانة الشابة حلا الترك أغنيتها المصورة الجديدة "أحلا" من إنتاج بلاتينوم ريكوردز.

تُجسّد الأغنية والفيديو كليب شغف حلا الترك بعالم الموضة، حيث تدور فكرة العمل حول مصممة أزياء شابة تسعى لتحقيق حلمها في الانضمام إلى إحدى دور الأزياء الشهيرة.

تم تصوير الفيديو كليب في البحرين بإدارة المخرج علي إصبعي، بينما تعاون في الأغنية كل من عبد العزيز لويس (تلحين) ومشاري إبراهيم (كلمات) ومحمد خسروه (توزيع).

وتحدثت حلا الترك عن أغنيتها الجديدة قائلة: "حرصت مع المخرج علي إصبعي على أن تتمحور فكرة العمل حول عالم تصميم الأزياء، كونه يُعبّر عن شخصيتي. أعتبر أن تخصّصي في تصميم الأزياء مصدر إلهام لي في مسيرتي الفنية بشكل عام، سواء في التمثيل أو الغناء".



وعن الأغنية، قالت حلا إنها "تتميّز بإيقاعها العصري القريب من لوني الغنائي الرومانسي الشبابي". وفي الفيديو كليب المصور، لم يقع اختيار حلا على فكرة أن تنطلق المشاهد الأولى من داخل الأتيلييه الذي يحمل إسمها من باب الصدفة، أنما جاء تعبيراً عن رغبتها المستقبلية في العمل في عالم تصميم الأزياء، فهي تعتبر الفكرة "ترجمة مستقبلية لما أحلم به في عالم تصميم الأزياء".



يُذكر أن حلا الترك حققت نجاحاً في الفيلم الغنائي "سكر" الذي قامت ببطولته مؤخراً، في أوّل تجربة سينمائية لها من إنتاج الـ MBC. وتستكمل اليوم سلسلة نجاحاتها الفنية بأغنية "أحلا" التي أصبحت متوافرة على قناة بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية.