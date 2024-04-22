إيلاف من القاهرة: ماذا يحدث في جنازات وعزاء المشاهير، وخاصة أهل الفن في مصر؟ فقد تفاقمت ظاهرة تصوير الجنازات بكاميرات الهواتف المحمولة من جانب عشرات بل ربما مئات الأشخاص، مما يجعل الطقوس الجنائزية الحزينة تتحول إلى ما يشبه السيرك أو حفلات الزواج.

وفي ظل تفاقم الظاهرة مؤخراً، وشعور الشارع المصري بمزيج من الحزن والدهشة في ظل ضياع "هيبة الموت"، كشف نقيب الفنانين في مصر الدكتور أشرف زكي عن فاجعة لم يكن أحداً يعلم عنها شيئاً، حيث أكد للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية في قناة "إم بي سي" مصر، أن أحد "مجانين التصوير" كشف الغطاء عن جثمان الفنان الراحل نور الشريف في جنازته صيف 2011، بهدف تصويره.

من هؤلاء ؟

وتفاقمت الظاهرة المفزعة مؤخراً، حيث ينشط بعض الشباب لتصوير جنازات المشاهير بهدف نشر الصور عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، كما أن عدداً كبيراً منهم يعملون في مواقع مجهولة، وربما في مؤسسات صحفية معروفة، فضلاً عن أن نسبة ليست بالقليلة منهم تعمل لمصحلة نشطاء سوشيال ميديا لديهم آلاف وربما ملايين المتابعين.

انهيار أحمد صلاح السعدني

بالطبع تكرر المشهد في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث حاصرت الكاميرات الإبن أحمد صلاح السعدني، الذي انفعل بشدة وكاد يشتبك مع العشرات ممن يحملون الهواتف ويقومون بالتصوير دون أدنى اكتراث بمشاعر الحزن التي تسيطر عليه.

وسبق هذا الموقف، تورط الفنان أحمد عبدالعزيز في الاشتباك وتوجيه بعض الشتائم لأحد مجانين تصوير جنازات وعزاء المشاهير، وذلك في جنازة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، ليتضح له فيما بعد أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قرار منع التصوير

وبعد أن تفاقمت الظاهرة وأثارت سخطاً واسعاً في الشارع المصري، أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالتنسيق مع أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، اقتصار إقامة العزاء على استقبال المعزين فقط، دون التغطية الصحفية أو الإعلامية، حيث قال إن الأسرة قررت اقتصار العزاء على المعزين فقط، لحين وضع ضوابط لتغطية الجنازات.

وجاء قرار منع التغطية الإعلامية والصحفية لعزاء صلاح السعدني، بعد شكوى العديد من النجوم، من تغطية بعض المراسلين في الجنازات، آخرهم أزمة جنازة صلاح السعدني، وانفعال أحمد نجله على أحد المصورين بعد دفن والده، لذلك قررت الأسرة اقتصار العزاء على المعزين فقط ولن يسمح بالتصوير أو التغطية في العزاء، وهو القرار الذي سوف يتم تطبيقه مستقبلاً، مع السماح لنقابة الصحفيين بارسال صحفي ومصور يقومان بالتغطية بطريقة هادئة ومحترفة، على أن يتم ارسال هذه التغطيات لبقية الصحف والمواقع.