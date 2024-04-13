إيلاف من القاهرة: رحلت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عاماً إثر هبوط حاد في الدورة الدموية صباح السبت، وتم استخراج تصريح دفن من مكتب صحة مدينة الشيخ زايد بمصر، ودفنها دون ضجة أو انتشار خبر الوفاة لجمهورها أو وسائل الإعلام بناء على وصيتها، فضلاً عن تنفيذ مطلبها بعدم إقامة عزاء لها، حيث كانت ترغب في أن يتم كل شئ بهدوء دون أي ضجة.

وكشف مصدر قريب الصلة من أسرة الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، أن سبب وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لموقع قناة صدى البلد، أنه تم إستخراج تصريح الدفن، ظهر اليوم السبت، من مكتب صحة الشيخ زايد، وتم تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، ودفنت بمقابر العائلة بمدافن الإمام الشافعي، بعيدًا عن أضواء الصحافة والإعلام.

وصية الراحلة

وأعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر خبر وفاتها قائلاً: "توفيت الي رحمة الله اليوم اختي الصغيره الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر، تمت الصلاة و الدفن في مقابر العائلة في هدوء و سكينه كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم علي ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون".

من هي شيرين سيف النصر؟

ولدت شيرين سيف النصر، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)1967، في الأردن لأب مصري، هو الصحفي إلهام سيف النصر، يعود أصله من الصعيد، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة آخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت 3 مرات

تزوجت 3 مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح، وفي 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال.

أعمالها الفنية

من أشهر الأعمال التي شاركت بها شيرين سيف النصر "من الذي لا يحب فاطمة"، "غاضبون وغاضبات"، "المال والبنون"، "اللص الذي أحبه"، "سواق الهانم"، و "النوم في العسل".