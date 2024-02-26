إيلاف من بيروت: توفي الفنان اللبناني فادي إبراهيم،عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في بيروت، بحسب ما أعلنه نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي عبر حسابه على الفيسبوك، حيث كتب قائلاً: "باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان وباسم عائلة الزميل، بمزيد من الحزن والأسى نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم".

وتدهورت حالة الفنان الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكري.

وأصدرت عائلة الممثل اللبناني بياناً توجهت به إلى جمهوره ومحبيه ومما جاء فيه :"بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخراً، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.

وأضاف بيان عائلة إبراهيم :"نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".



من هو فادي إبراهيم؟

يبلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر، وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

يذكر أن فادي إبراهيم شارك في عدد من الأعمال الفنية التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، ونالت إعجاب محبيه، منها الأمين والمأمون، أسمهان، البوابة الثانية، ويُعد آخر أعماله مشاركته في مسلسل الزمن الضائع، الذي عُرض عام 2022.

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل "العاصفة تهب مرتين" بدور نادر صباغ، توالت أعمال الفنان فادي إبراهيم في التلفزيون والمسرح والسينما، وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان، عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين.