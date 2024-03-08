إيلاف من الرباط: توفي الجمعة بإحدى مصحات مدينة الدار البيضاء الفنان المغربي عبدو الشريف، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر يناهز 53 سنة.

وخلف رحيل عبدوالشريف حزنا كبيرا بين المغاربة، وجد صداه في تفاعلاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة لطيفة رأفت على حسابها في "فيسبوك": "رحمك الله أيها القلب الطيب الجميل، رحمك الله يا رفيق الدرب.. الله يصبرنا على فراقك كنت نعم الصديق ونعم الأخ ونعم السند، كان سيكون لنا لقاء اليوم في حفلك بالبيضاء لكن لا اعتراض على قدر الله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وانا اليه راجعون. تعازينا الحارة لعائلة الراحل عبدو الشريف الكبيرة والصغيرة ولكل محبيه وجمهوره".

من جهتها، كتبت الفنانة كريمة البدوي: "رحل اليوم صديق عمري ورفيق سنوات بزوغ أحلامنا الفنية بمصر؛ فرّقتنا الجغرافيا حيث استقر عبده في مدينة تولوز بفرنسا لسنوات لكن قلوبنا وأرواحنا جعلتنا في تواصل داعم ومستمر. رحل النبيل المحترم المبدع الراقي عندليب المغرب الفنان عبده الشريف".

وكتب الأديب أحمد المديني، متفاعلا مع خبر رحيل عبدو الشريف: "صوت نادر. عذب وشجي، يذكرنا بحبنا وعواطفنا الغاربة؛ رحمه الله".

ولد عبدو الشريف بالدار البيضاء، من عائلة فنية عريقة. وتميز خلال مساره الفني بأدائه المتقن للأغاني التي صنعت مجد كبار المطربين الكلاسيكيين العرب والمغاربة، خصوصاً عبد الحليم حافظ وأم كثلوم ومحمد الحياني، الشيء الذي فتح أمامه فرص الغناء في فضاءات لها صيتها وقيمتها، على غرار غنائه في "دار الأوبرا" المصرية، في حفل مكنه من كسب قلوب عشاق الفن الأصيل.