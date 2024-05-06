إيلاف من لندن: توفي الممثل البريطاني الشهير برنارد هيل، الذي اشتهر بأدواره في أفلام "مملكة الخواتم" و"تيتانيك"، عن عمر يناهز 79 عاماً، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. ونقلت الشبكة عن وكيل أعماله لو كولسون قوله إن "هيل توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد".

ولد برنارد هيل في قرية بلاكلي بمدينة مانشستر الإنكليزية عام 1944، وحصل على شهادة في المسرح عام 1970.

كان هيل متزوجاً من الممثلة الأميركية ماريانا هيل، وأنجب منها ولداً، وفقاً لما نقلته الشبكة.

حصل برنارد هيل على عدة جوائز عن دوره كـ"الملك ثيودن" في ثلاثية أفلام "مملكة الخواتم" (Lord Of The Rings).

وظهر هيل في دور الكابتن إدوارد سميث في فيلم "تيتانيك" (Titanic) الذي حصل على جائزة الأوسكار عام 1997، كما شارك في مسلسل " Boys from the Blackstuff" الدرامي الشهير.

رحل في نفس يوم عرض مسلسله

كان من المقرر أن يعود برنارد هيل إلى شاشات التلفزيون في العمل الثاني من The Responder، وهو مسلسل درامي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بطولة مارتن فريمان، ويبدأ بثه اليوم الأحد نفسه. وأشادت مديرة بي بي سي دراما، ليندساي سولت، بالراحل قائلةً إن "برنارد هيل شقّ طريقاً عبر الشاشة، ومسيرته طويلة الأمد المليئة بالأدوار المميزة والرائعة هي شهادة على موهبته المذهلة".