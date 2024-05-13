دبي: أعلنت الإثنين مجموعة الإمارات مالكة شركة الطيران الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تحقيق أرباح سنوية قياسية بقيمة 5,1 مليارات دولار، بزيادة قدرها 71 بالمئة عن العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المجموعة "سجّلت أفضل أداء مالي لها على الإطلاق للسنة المالية 2023-2024، وحققت مستويات قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية".

وتابع "يعزز الوضع المالي الممتاز للمجموعة اليوم، من ثقتنا في المستقبل لتحقيق مزيد من النمو والنجاح، كما يتيح لنا الاستثمار في تقديم منتجات وخدمات أفضل وتوفير قيمة أكبر للعملاء والشركاء".

وأضاف "شهدنا على مدار العام نمواً في الطلب على النقل الجوي والخدمات المتعلقة بالسفر حول العالم".

وكانت المجموعة أعلنت العام الماضي تحقيقها أرباحا قياسية بلغت 3 مليارات دولار بعد انتعاشها عقب التراجع الذي شهدته بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاءت أرباح العام الماضي بعد الخسارة التي سجّلتها المجموعة والتي بلغت 1,1 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 بعد الجائحة وعجز مقداره 5,5 مليارات دولار في 2020-2021 (في خضم كوفيد) في سابقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.