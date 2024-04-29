إيلاف من القاهرة: تستقبل مصر بداية شهر آيار (مايو) 20 مليار دولار من دولة الإمارات ، وهي قيمة الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ البلاد، والتي تتعلق بتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر.

الأموال التي سوف تدخل لخزينة مصر خلال أيام، هي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شق مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، مقسم على دفعتين، الأولى والتى تسلمتها مصر بالفعل بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، وذلك وفقاً لما نشره موقع "صوت الأمة" المصري الإثنين.

15 مليار دولار تم توريدها

وتضمنت الدفعة الأولى التى تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار جاءت سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، تم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى وتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

أما الدفعة الثانية فهى بإجمالى 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

رأس الحكمة منطقة حرة

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.