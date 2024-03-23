القاهرة: وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى القاهرة السبت، في زيارة إلى مصر، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله، والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار ، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

صفقة رأس الحكمة

زيارة رئيس دولة الإمارات لمصر السبت، جاءت بعد أيام من تسلم مصر للدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتبلغ قيمة الصفقة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ مصر الاستثماري، وساهمت في انقاذ الاقتصاد المصري من عثرته الكبرى، وأعادت سعر صرف الجنيه المصري لمستويات معقولة، بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 70 جنيه مقابل الدولار، ولكنه الآن دون 47 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي.

أين تقع رأس الحكمة؟

يذكر أن رأس الحكمة هي منطقة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مرسى مطروح شمالي غرب مصر، وهي واحدة من المناطق التي تملك مستقبلاً سياحياً واستثمارياً مذهلاً بالنظر إلى طبيعة المكان والأجواء ومياه البحر المتوسط، وقد تم الاتفاق بين مصر والإمارات على الاستثمار سياحياً وعقارياً في رأس الحكمة في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وتم التوقيع في 23 شباط (فبراير) الماضي.