القاهرة: أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين على الأرض المخصصة لمشروع تنمية رأس الحكمة بتعويضهم تعويضاً كاملاً نقداً وعيناً.

أكبر استثمار مباشر مع الإمارات

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجمعة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن أكبر مشروع استثمار مباشر مع دولة الإمارات تحت عنوان "مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة، أنه تم حصر جميع المتواجدين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية.

وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي بالكامل وأيضاً تعويض عيني، مشيرا إلى أن الدولة مخططة على طول الطريق الساحلي، حيث سيتم إنشاء تجمعات للأهالى لنقلهم إليها لكي يكونوا فى نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدين، استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل التي سيحظوا بها، وبالفعل الدولة فى الجلوس معهم، لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

انفتاح على الاستثمار الأجنبي

وأكد مدبولي أن الدولة منفتحه تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بهذه المشروعات على أرض مصر لتحقيق التنمية المتكاملة وتحقق الهدف لتعمير الأرض وخلق فرص عمل وتنمية الإستثمار وزيادة للاقتصاد المصري وأيضا للمستثمر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لدولة الإمارات لأن هذه الشراكة تعد رسالة ثقة في دولة مصر ويروا الفرص الواعدة في مصر وبالتالي سيكون لديهم الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية من الاستثمارات، لعلمهم أنها سيكون لها عائد كبير، وهم يثقون في استقرار وثبات الدولة المصرية.

استقرار مصر

كما وجه مدبولي كلمة للشعب المصري على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التي يعاني منها، مؤكداً أن الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية والأهم وايمانه بأن هذه الدولة يجب أن تستمر ويكتب لها الاستقرار وبالتالي حريص على استقرار الدولة، أملاً أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية وأن يتم تصحيح مسار الاقتصاد المصري، من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات.