القاهرة: حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية تنفذها إسرائيل في رفح بجنوب غزة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وبلينكن ناقشا الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإن الرئيس المصري أشار في هذا الصدد إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين.

كما شدد السيسي على ضرورة التحرك العاجل لإدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، وفتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين توافقا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.

ووصل بلينكن إلى مصر الخميس بعد زيارته السعودية، في إطار جولة بالمنطقة يبحث خلالها جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

