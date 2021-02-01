  • العدد 8415 السبت 11 مايو 2024
  • آخر تحديث 00:00:44 GMT
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إيلاف
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الانتخابات الأميركية 2020

elaphهيرمان جيمس يمارس مهنته في حديقة سنترال بارك في نيويورك

حلاّق سنترال بارك...عنصر جذب جديد في نيويورك

أ. ف. ب.
elaph تأهب أمني في محيط الكابيتول (أرشيف)

وقف شرطي أميركي عن العمل بتهمة معاداة السامية

أ. ف. ب.
elaph الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في 25 ديسمبر 2020 في طوكيو

رئيس الوزراء الياباني يعتزم لقاء بايدن في واشنطن الشهر المقبل

أ. ف. ب.
elaphوزير الخارجية أنتوني بلينكن

أول رحلة: وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يتوجهان إلى طوكيو وسيول

أ. ف. ب.
elaphReuters

وزير خارجية الولايات المتحدة يقول إن "أمريكا عادت"

بي. بي. سي.
elaphReuters

بايدن يعلن وقوع "كارثة كبرى" في ولاية تكساس

بي. بي. سي.
elaphالرئيس الأميركي دونالد ترمب في مسيرة في تولسا، أوكلاهوما في 20 يونيو 2020

ترمب يلقي الأسبوع القادم في فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته المنصب

أ. ف. ب.
elaph الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا في مصنع تابع لشركة فايزر في بورتدج بولاية ميشيغن الجمعة

سياسات بايدن: نهج متسق للتعاون الوثيق مع الحلفاء

أ. ف. ب.
elaph لقطة بتاريخ 6 يناير 2021 لأنصار ترمب خلال صدامات مع عناصر الأمن أمام الكابيتول

اتهام ستة أعضاء في مجموعة "حراس القسم" بالمشاركة في غزوة الكابيتول

أ. ف. ب.
elaph نيرا تاندن، مرشحة جو بايدن لتولي مكتب الموازنة، أثناء جلسة استماع أمام لجنة الموازنة التابعة لمجلس الشيوخ في كابيتول هيل في واشنطن بتاريخ 10 فبراير 2021

رفض ديموقراطي في مجلس الشيوخ لمرشحة بايدن لترؤس مكتب الموازنة

أ. ف. ب.
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