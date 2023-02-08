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إيلاف: كشفت علامة "موسكينو" عن تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2023 بلمسة احتفالية مخصصة لعيد الحب، حيث تتنوع القطع من الملابس الجاهزة إلى الإكسسوارات المتألّقة، لتمنح عاشقات الموضة إطلالات مثالية تليق بهذه المناسبة الرومانسية.



ويشكّل 14 فبراير التوقيت الأفضل لشراء فستان جذاب أو حقيبة مميزة على شكل قلب، أو حتى قطعة إكسسوارات من المجوهرات البراقة التي يكتمل معها جمال الإطلالة.



وتضمّ تشكيلة العلامة خيارات رائعة من الفساتين الجذابة، يبرز منها فستان أسود مزيّن بقلوب حمراء يمكن نفخها لتزيّن جانبي القطعة بلمسةٍ فريدةٍ من الأناقة، بالإضافة إلى بدلات رائعة مع سترة قصيرة مزينة بقلوب حمراء اللون. وتتألق إطلالات هذا الموسم بألوان الأحمر والأسود والمزيج بينهما، حيث يبرزفستان أسود طويل مزيّن بتفاصيل مكشوفة وقلوب حمراء ضخمة ليشكل خياراً مثالياً لإطلالة جذابة. ولا تقتصر ألوان التشكيلة على الأحمر، بل تضم فستاناً وردياً مزيّناً بقلوب ذهبية صغيرة احتفالاً بالمناسبة المميزة.



وتكتمل جاذبية الإطلالة وبساطتها مع حقيبة اليد المميزة بلونها الأحمر وتصميمها الذي يشبه القلب، بينما تشكل حقيبة اليد السوداء المزينة بقلب يمكن نفخه إضافةً أنيقة لإطلالات سهرات عيد الحب.



وتضفي تشكيلة الإكسسوارات لمسةً من البريق على الإطلالة، حيث تبرز الأقراط الذهبية الكبيرة والطويلة خياراً بسيطاً وأنيقاً لهذه المناسبة. وتتميز التشكيلة بالكامل بتصاميم بأشكال القلوب، مثل الأقراط المزينة بقلوب قابلة للنفخ لإضفاء لمسةٍ استثنائية في هذه المناسبة.

