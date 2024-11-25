إيلاف من لندن: هو سر رشاقتها، ولكن لا أحد يستطيع أن يأكل نفس الطعام كل يوم تقريباً، فالطبق المفضل لفيكتوريا بيكهام هو السمك المشوي والخضار المطهوة على البخار.

النظام الغذائي الصارم الذي تتبعه فيكتوريا بيكهام تصدر عناوين الصحف لسنوات، ولكن يبدو أنه ما تناقلته الصحف من قبل لم يكن دقيقاً، والحقيقة يكشقها زوحها النجم الكروي دافيد بيكهام، الذي أكد أن فيكتوريا تتناول نفس الشيء على مدار السنوات الـ25 الماضية.

والآن، كشفت مصممة الأزياء والمغنية السابقة لفرقة Spice Girls في مقابلة مع صحيفة تلغراف البريطانية، السبب الحقيقي وراء نظامها الغذائي الصارم.

قالت بيكهام، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، والتي توقفت عن تناول اللحوم عندما كانت في الثامنة من عمرها، إنها انتقائية للغاية بشأن نظامها الغذائي بسبب مشاكل تتعلق ببشرتها.

"حب الشباب" بداية القصة

وذلك لأنها في العشرينيات من عمرها، في ذروة شهرة فرقة Spice Girls، كانت فيكتوريا بيكهام خجولة للغاية لأسباب بوجود حب الشباب في بشرتها.

فيكتوريا بيكهام تؤكد أنها من أجل للحفاظ على نضارة بشرتها تتجنب بعض أنواع القمح والدقيق، وتستبدل دقيق القمح بدقيق الكسافا.

وقالت بيكهام لصحيفة التلغراف: "بسبب بشرتي أصبحت حريصة جدا بشأن ما أتناوله".

وقالت إن اليوم النموذجي بالنسبة لها يتضمن الاستيقاظ مبكرا، وممارسة تدريبات المقاومة (مثل استخدام الحديد في الجيم) وتوديع هاربر إلى المدرسة ثم الوصول إلى المكتب.

وكان دافيد بيكهام قد تحدث سابقًا عن النظام الغذائي لزوجته في عام 2022: "لسوء الحظ، أنا متزوج من شخص يأكل نفس الشيء منذ 25 عامًا، فمنذ أن التقيت بها وهي لا تأكل سوى السمك المشوي والخضروات المطهوة على البخار، ونادراً ما تحيد عن ذلك."

شاركتني في طبقي مرة واحدة فقط

وتابع: "ربما كانت المرة الوحيدة التي شاركتني فيها شيئًا كان موجودًا في طبقي عندما كانت حاملًا بهاربر وكان الأمر أكثر شيء مدهش. كانت واحدة من أمسياتي المفضلة. لا أستطيع أن أتذكر ما كان عليه الأمر، ولكنني أعلم أنها لم تأكل نفس هذا الطعام منذ ذلك الحين".

كشفت فيكتوريا أنها ترفض تناول الطعام المطبوخ بالزيت أو الزبدة أو الصلصات، وأنها لا تأكل منتجات الألبان، وفي الوقت نفسه، كان طعامها بعيداً عن الأسماك والخضار، عبارة عن قطعة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع الملح ، وفي عيد ميلادها تحتفل بكعكة مصنوعة من الفاكهة.