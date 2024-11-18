إيلاف من لندن: يُعتقد أن بيث، وهي كلبة من نوع جاك راسل، قد تم اعدامها خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظراً لمعاناتها من ورم غير قابل للعلاج، وفقاً لما نقلته الصحافة البريطانية الإثنين.

ويُعتقد أن بيث، وهي كلبة الملكلة كاميلا منذ عام 2011، خضعت لكثير من المحاولات لعلاجها، ولكن الورم الذي أصابها أصبح لا يرجى لها شفاء.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال قصر باكنغهام: "وداع حزين لبيث، رفيقة الملكة المحبوبة للغاية من دار باترسي للكلاب والقطط، والتي جلبت الكثير من الفرح، سواء في المشي أو المساعدة في الواجبات الرسمية أو الجلوس بجوار النار".

تم تبني بيث وكلب آخر من جانب كاميلا من دار رعاية الكلاب والقطط في باترسي، والتي كانت سفيرة وراعية لها لفترة طويلة، وقال باترسي إنه "من المحزن للغاية" سماع هذه الأخبار وأن قلوبهم مع العائلة المالكة.

وقال الرئيس التنفيذي بيتر لوري: "نحن حزينون للغاية لسماع أن بيث، كلبة الإنقاذ الخاصة بصاحبة الجلالة الملكة، قد توفيت للأسف".

"قامت جلالتها، بنقل بيث من باترسي إلى مسكن جديد في عام 2011، ولدينا العديد من الذكريات الجميلة عن زيارة بيث لمراكزنا على مر السنين.

"إن قلوبنا مع جلالتها في هذا الوقت، ونحن نعلم مدى صعوبة فقدان حيوان أليف محبوب، وكانت بيث مميزة للغاية بالفعل".

كاميلا تعبر عن حزنها

كما عبرت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز ملك بريطانيا، عن حزنها، لوفاة "بيث"، كلبتها المحبوبة.

ونشر قصر باكنجهام عبر إنستجرام، صورا مؤثرة للملكة كاميلا برفقة كلبها، وهى تستمتع بنزهة معه.

وتبنت الملكة كاميلا كلبيها، جاك راسل تيرير بيث، وبلو بيل، من دار باترسي للكلاب والقطط، وقد رافقا الملكة في بعض مناسباتها الملكية، حتى أن الجراء سرقوا الأضواء عندما تم تصويرهم إلى جانب تشارلز وكاميلا للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لزواجهما في عام 2020.