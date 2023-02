قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف: أطلقت BY FAR أول مجموعة نظارات لها على الإطلاق لعام 2023 بعنوان "Cruise".

تشيد المجموعة الأولى بعلاقة BY FAR مع لوس أنجلوس حيث افتتحت العلامة التجارية أول موقع تجزئة في ميلروز بليس في مايو 2022. تم تصميم هذا التطور الطبيعي لتأطير اللحظة ، ويستكشف إتقان العلامة التجارية للتلوين وافتتانها بالأشكال.

تم تطويرها بالشراكة مع شركة تصنيع النظارات الإيطالية Marcolin، تقدم المجموعة الأيقونية انفجارًا ملونًا من الأناقة والابتكار ، مما يعكس جمالية العلامة التجارية ويقدم أعلى جودة من الإطارات خفيفة الوزن إلى التفاصيل الفريدة مثل العدسات العاكسة والأذرع الشفافة وشعار BY FAR .