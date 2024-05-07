كييف: طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب بتسريع عمليات الإمداد الموعودة بالأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "يجب أن تتبع القرارات السياسية لوجستيات حقيقية وتسليم فعلي للأسلحة من قبل جنودنا".

وأشار زيلينسكي إلى الثغرات في تنسيق التعاون مع حلفاء نظام كييف.

وعلق ناشطون على منصة "إكس" على نداء زيلينسكي ودعوه إلى "التوقف عن الكذب، والتوصل إلى سلام عاجل".

وكتب أحد الناشطين "واشنطن ستواصل الضغط على زيلينسكي للاستمرار في الحرب واستفزاز روسيا بشكل أكبر".

وأكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التأخر في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لمدة ستة أشهر قد يكون سببا لهزيمة كييف.