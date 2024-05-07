بكين: أسفر هجوم داخل مستشفى في جنوب غرب الصين عن سقوط 10 ضحايا بين قتيل وجريح، الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.

وأوضحت الوكالة "وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13:20... كانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".

وأضافت أن الهجوم وقع في تشنشيونغ شمال شرق مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وتعد الجرائم الجماعية نادرة في الصين التي تمنع مواطنيها من امتلاك أسلحة نارية، لكن في السنوات الأخيرة، سجلت موجة من حوادث الطعن.

ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.