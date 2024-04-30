القدس: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن منفذ عملية الطعن في القدس الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية هو مواطن تركي دخل إلى إسرائيل سائحا، الاثنين.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية طعن في باب الزاهرة بالبلدة القديمة في القدس، مشيرة إلى إصابة إسرائيلي بجراح طفيفة.

وأفادت خدمة الإسعاف والطوارئ الإسرائيلية بإصابة شاب بحادثة الطعن، مشيرة إلى أن "المسعفين يقدمون العلاج الطبي له".

وأشارت مصادر إلى أن الشرطة حددت هوية منفذ العملية، وهو سائح تركي يدعى حسن ساكلانان، ويبلغ من العمر 34 عاما، لكن لم يصدر بعد أي رد فعل تركي رسمي حول الحادثة.

وأفادت التقارير بأن الشرطة الإسرائيلية انتشرت بشكل كثيف في محيط البلدة القديمة، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب (شرطي اسرائيلي) يبلغ من العمر 30 عاما، وقد تعرض للطعن في الرقبة.