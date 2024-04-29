إيلاف من تل أبيب: شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما حادا على مصر بعد نشر صور للرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد طلاب الأكاديمية العسكرية وفي الخلفية شرح لكيفية تدمير الدبابة الإسرائيلية "ميركافا".

وسلطت معظم وسائل الإعلام في إسرائيل الضوء على مشهد الرئيس المصري، وأعتبرته أنه بمثابة تهديد ضمني سافر لإسرائيل بعدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التدريب الخاص للقوات المسلحة المصرية للتعرف على كيفية مواجهة الدبابات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى دراسة نقاط الضعف في أنظمة الدفاع للدبابة التي تعتبر فخر الصناعة الإسرائيلية، وفقاً لتقرير "روسيا اليوم".

ميركافا.. فخر اسرائيل

وقال موقع " nziv" الإخباري الإسرائيلي، إن هذا التطور يأتي بعد تهديدات إسرائيلية باجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.

وهناك عدة إصدارات من الدبابة ميركافا وهم Chariot: Chariot-1، وChariot-2، وChariot-3، وChariot-4، وهو الإصدار الأحدث المطور لـ Chariot-3.

وتعتبر الدبابة ميركافا 4 الإسرائيلية من الدبابة المتطورة التي تضم العديد من التقنيات الدفاعية والهجومية، وهي فخر للصناعة الحربية الاسرائيلية كما يقولون في الجيش الاسرائيلي، وتحتوي على نظام دفاع نشط يعرف باسم نظام "بدلة الرياح"، والذي يمكنه اعتراض الصواريخ المضادة للدبابات قبل أن تصل إلى جسم الدبابة.

وتم تصميم الدبابة Chariot 4 لتوفير حماية متقدمة لطاقمها ولديها دروع معيارية يمكن استبدالها أو ترقيتها للتكيف مع الظروف المتغيرة.

نقاط ضعف الدبابة

وأوضح الموقع أنه قد لوحظ أن هناك نقاط ضعف في الدبابة يمكن استغلالها، فعلى سبيل المثال، تمكنت قذائف "ياسين-105" التي طورتها حركة "حماس" الفلسطينية واستخدمتها في الحرب الجارية ضد الجيش الإسرائيلي، من التغلب على الدرع الدفاعي للدبابة باستخدام رأسين ترادفيين، حيث يخترق الأول الدرع الأول ويفجر الثاني الدرع الرئيسي ليخترقه ويحقق هدف تدمير الدبابة.

ومن الجدير بالذكر أن الدبابة لديها درع سميك، ولكن الجزء المدرع الرقيق يمكن استهدافه وهو نقطة ضعف تقع تحت البرج.

ووفقا للخبراء العسكريين، فهناك تقنيات واستراتيجيات مختلفة يمكن استخدامها للتعامل مع أنظمة الدفاع النشطة التي تمتلكها الدبابة الإسرائيلية.

وقال nziv إن الجيش المصري يدرس كيفية مواجهة دبابات ميركافا 4 الإسرائيلية ومنظومة جالوت الدفاعية.

وأضاف الموقع إنه إذا كان رئيس مصر يعتقد أنه يهدد إسرائيل رغم كل العلاقات القائمة بين البلدين في إطارة إتفاقية السلام فهو مخطئ.

وقال الموقع العبري إنه على إسرائيل أن تفعل ما هو صواب للحفاظ على أمنها حتى لا يتمكن عدو من أدنى المستويات من محاولة تنفيذ مؤامرته ضد سكانها مرة أخرى!، على حد قوله.