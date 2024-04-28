واشنطن: طالب عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الديمقراطي براد شيرمان من قطر التنصل رسميا من تصريحات عضو مجلس الشورى القطري عيسى النصر التي قال فيها إن هجوم حماس في السابع من أكتوبر هو بداية النهاية لدولة إسرائيل.

وقال النائب الأميركي في تغريدة على موقع إكس: "تحدثت مع سفير قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني. أعلم أن السفير لا يتفق مع التصريحات الفاضحة للنائب القطري عيسى النصر".

وفي تصريحاته أمام جلسة بالجامعة العربية، قال عيسى النصر إنه "لن يكون هناك سلام أو تفاوض" مع إسرائيل، وبرر ذلك بالقول: "لأن عقيدتهم أصلا لا تعترف بالتفاوض، بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب"، على حد قوله.

ووفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز" أردف النائب القطري قائلا عن إسرائيل: "لقد مضى على المبادرة العربية 22 عاما ولم يعترفوا بها، هم يعترفون بشيء واحد فقط وهو القتل"، حسب تعبيره.

ورأى النصر أن عملية "طوفان الأقصى" وهو الاسم الذي أطلقته حركة "حماس" على هجومها على مدن ومناطق إسرائيلية "مقدمة للقضاء على فساد الكيان الصهيوني الثاني في الأرض، وبداية إن شاء الله لنهاية دولتهم"، على حد قوله.