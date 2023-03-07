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إيلاف: أطلقت شركة صناعة الساعات السويسرية الفاخرة فاشيرون كونستانتين معرض حكاية 1755 ، وهو معرض لاكتشاف العلامات التجارية يكرم التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.

يُلخص اسم المعرض ، "حكاية" ، الذي يعني "الحكايات" باللغة العربية ، هدفه المتمثل في الاحتفال بعلاقة الدار الطويلة مع المملكة ، والمعروفة باسم أرض القصص. تقع هذه التجربة الغامرة في الدرعية ، مسقط رأس المملكة العربية السعودية ، وتجمع بين التميز في صناعة الساعات الراقية والتراث السعودي ، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف إرث الدار وتاريخها من خلال العروض التفاعلية والتحف التاريخية. يستمر حكاية 1755 حتى 8 مارس 2023 ، وهو فرصة فريدة للتعمق في القصص والتقاليد الرائعة للمملكة العربية السعودية مع تجربة الحرفية الاستثنائية لفاشرون كونستانتين.