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إيلاف: قدرية العوضي رائدة أعمال إماراتية شابة تبلغ من العمر 27 عامًا فقط، أحدثت ضجة في مجال صناعة المواد الغذائية، فهي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Bumblebee" التي تقدم وجبات مجمدة جاهزة للأطفال الرضع والأطفال الصغار.

لقد حظي نهجها المبتكر في تقديم وجبات مغذية للأطفال الصغار بالتقدير ، بما في ذلك اختيارها لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة.

لكن لماذا طعام الأطفال؟

تشرح: "بدأ كل شيء عندما كنت أقوم برعاية ابن صديقتي، كنت أطعمه الطعام المعبأ من السوبر ماركت ولاحظت أنه يفتقر إلى النكهة والتغذية بسبب احتوائه على مواد حافظة. فأدركت أن هناك فجوة في السوق للأغذية الصحية والمغذية للأطفال الرضع والأطفال".

وهنا بدأت رحلة العوضي. لقد أدركت الحاجة إلى خدمة توفر للآباء المشغولين وجبات مغذية وسهلة التحضير لأطفالهم الصغار. مع وضع ذلك في الاعتبار ، أطلقت "Bumblebee" في عام 2019، ونمت الشركة منذ ذلك الحين على الرغم من وجود بعض التحديات في الطريق.

تضحك قليلاً وهي تتذكر: "عندما بدأت فكرة العمل لأول مرة ، كنت أقوم بتطوير وصفات واختبارها على أطفال أصدقائي، كانوا يبلغون من العمر 4 سنوات فقط ولكنهم كانوا نقادًا أقسى من جوردون رامزي نفسه"!

في الرابعة فقط كانوا يقولون لي إن الطعام كان أكثر جفافاً من الصحراء الكبرى. ولكي نكون منصفين، ساعدتني تعليقاتهم وإنتقاداتهم في تحسين الوصفات والشكر موصول لهم".

وتتابع: "لم تكن لديّ خبرة كبيرة في ريادة الأعمال أو صناعة المأكولات والمشروبات، لذا كان هذا مجالًا جديدًا بالنسبة لي. لكن خلفيتي في الأعمال والتمويل ساعدتني على الإبحار في هذا المجال حيث كانت لديّ الأدوات والإطار اللازم لبناء عمل تجاري. كانت بعض التحديات التي واجهتها في وقت مبكر تتمثل في العثور على الموردين المناسبين للمكونات بالإضافة إلى العثور على شريك التوصيل المناسب، لضمان التوصيل السلس للأطعمة الحساسة لدرجة الحرارة إلى عتبة المستهلكين".

ما يميز "Bumblebee" عن شركات أغذية الأطفال الأخرى هو تركيزها على استخدام المكونات الطازجة والطبيعية.

يتم تحضير الوجبات من قبل فريق من خبراء التغذية والطهاة الذين يضمنون أن كل وجبة مليئة بالتوازن الصحيح من العناصر الغذائية. تقدم الشركة أيضًا خطط وجبات مخصصة بناءً على عمر الطفل والقيود الغذائية".

لكن ماذا عن سوق الشرق الأوسط؟

توضح: "سوق الشرق الأوسط لا يزال في مرحلة نموه، ومن المتوقع أن تتضاعف بعض الصناعات ثلاث مرات في المستقبل القريب مع استمرار التحسن السكاني والاقتصاديات. إنه سوق رائع للبدء فيه، وليس لكونه مألوفاً ولكن لأنه مليئ بالفرص التي تنتظر من يقتنصها".

لقد أتى تفاني العوضي في تقديم منتجات عالية الجودة ثماره، واكتسبت "Bumblebee" بالفعل أتباعًا مخلصين. وقد فازت الشركة بالعديد من الجوائز ، بما في ذلك جوائز جلف كابيتال SME لرجال الأعمال للعام وجوائز أريبيان بزنس StartUp لأفضل شركة ناشئة في مجال الأطعمة والمشروبات، ولديها آمال وخطط للمستقبل.



تقول: "آمل أن أستمر في التوسع والبيع في نهاية المطاف في محلات السوبر ماركت والمؤسسات الأخرى المماثلة. آمل أن أستمر في العمل مع مقدمي الرعاية والمدارس والتأكيد على أهمية عادات الأكل الصحية لدى الأطفال".

بالإضافة إلى نجاح أعمالها ، فإن العوضي شغوفة أيضًا بتمكين المرأة في الإمارات العربية المتحدة. وهي عضو في شبكة نساء الإمارات وملتزمة بدعم رائدات الأعمال.

بشكل عام ، تعتبر قصة قدرية العوضي مصدر إلهام لأي شخص يحلم ببدء مشروعه الخاص. لقد أحدث التزامها بتوفير خيارات وجبات صحية ومريحة للأطفال الرضع والأطفال الصغار فرقًا حقيقيًا في حياة الآباء المشغولين في الإمارات العربية المتحدة.