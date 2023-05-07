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إيلاف: أعلنت علامة ماركس وسبنسر البريطانية لمحال التجزئة والتي تديرها مجموعة الفطيم، عن إطلاق تشكيلة JAEGER الجديدة لموسم صيف 2023، التي تتألق بتصاميم راقية وحيوية تحتفي بالأناقة العصرية للسيدات في منطقة الشرق الأوسط.

وتفخر العلامة بتقديم تشكيلة من التصاميم المختارة بعناية تجمع بين الأناقة العفوية وأحدث صيحات الموضة البريطانية، مما يعكس إرث العلامة العريق وتركيزها على الجودة العالية والتصاميم المميزة. وتضم التشكيلة قطعاً صيفية متنوعة تشمل فساتين واسعة وكنزات بتصميم الكروشيه وتنانير بثنيات مميزة، بالإضافة إلى سراويل خفيفة وفضفاضة وسترات من الكتان.

وتتضمن تشكيلة JAEGER تصاميماً عصرية وفاخرة تشمل فساتين متوسطة الطول من القطن الخالص مزينة بتطريزات البرودري مع ياقة مفتوحة وأطراف من الكشكاش، ما يعكس حرص العلامة على توفير إطلالات أنيقة وجذابة باستمرار. كما تقدم التشكيلة الصيفية فستان فضفاض متوسط الطول من الحرير الخالص بنقشة الحيوانات، والذي يتألق بتصميم فضفاض مزين بتدرجات الوردي والبرتقالي ليمنح إطلالة صيفية فريدة. وتتميز التشكيلة بمجموعة أنيقة بارزة تضم قميص مزين بياقة وتقليمات فريدة مع سروال فضفاض، واللذين يمكن تنسيقهما لإطلالة جذابة وعصرية خلال الصيف، بالإضافة إلى سترة من قماش الكريب بصف أزرار واحد مع سروال من قماش الكريب الخفيف بقصة مستقيمة، والتي توفر إطلالة مريحة وأنيقة تلائم أجواء العمل. وتنفرد التشكيلة بقطع موسمية أساسية تلبي جميع الأذواق مثل تنورة بثنيات مزينة بنقشات وردة الهيدرانجيا باللون الأصفر، إلى جانب كنزة من الكتان الخالص مع تقليمات متقاطعة وياقة مفتوحة ومربعة وأكمام منفوخة. كما تضم التشكيلة كنزة بدون أكمام مزينة بنقشات الأزهار المميزة مع ياقة مفتوحة جذابة، والتي تجمع بين العفوية والتصميم البسيط. وتتميز تشكيلة JAEGER الجديدة بتصاميم تزخر بالألوان الحيوية والنقشات المميزة، وتضم قطعاً مصممة من قماش عالي الجودة، لتوفر إطلالة أنيقة ومريحة ومنعشة طوال موسم الصيف.

