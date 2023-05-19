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إيلاف: تم تأسيس "Never Fully Dressed" على يد لوسي أيلين، التي بدأت العلامة التجارية من لندن في عام 2009 - من غرفة نومها أثناء عملها كنادلة.

كانت رؤيتها هي إنشاء علامة تجارية للأزياء من شأنها تمكين النساء، بغض النظر عن شكلهن أو حجمهن أو خلفيتهن.

من خلال الفهم العميق لصناعة الأزياء والالتزام بالإنتاج الأخلاقي، نجحت لوسي في بناء علامة تجارية لها صدى لدى جمهور متنوع.

تستمد العلامة التجارية الإلهام من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك أسلوب الشارع العالمي والفن والسفر والتنوع الثقافي.

تحتضن "Never Fully Dressed" روح التجوال، وتغرس في كل مجموعة إحساسًا بالمغامرة والاكتشاف، كما أن مزيجها الانتقائي من المطبوعات والقوام والأنماط والترتر هو شهادة على التزامها بالإبداع والابتكار.



تتضمن أحدث مجموعة مطبوعات بارزة بألوان عصرية تم استخدامها في جميع القطع. من أشجار النخيل، وأيقونات الشمس إلى الأشكال المجردة، كل تصميم يشبه البيئة الرائعة للمدينة البرتغالية.

تضيف الترتر واللوريكس الفسكوزي والجاكار والدوبي اهتمامًا تركيبيًا مع تقديم عنصر الفخامة الصحراوية. تمتزج لوحة الألوان الترابية الرقيقة بألوان صيفية جريئة ، مع لمسات من البقع المتلألئة طوال الوقت.