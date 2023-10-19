إيلاف: كشفت شركة نيسان موتور المحدودة اليوم، عن تصميم سيارة نيسان "هايبر بانك"، وهي النموذج الأولي الرابع الذي يتم الكشف عنه ضمن سلسلة من النماذج الأولية للسيارات الكهربائية المتقدمة في "معرض اليابان للتنقل" ابتداءً من 25 أكتوبر.

وتبدأ نيسان اليوم، عرض النماذج الأولية الأربعة لسياراتها الكهربائية: نيسان "هايبر أوربان"، ونيسان "هايبر أدفنتشر"، ونيسان "هايبر تورر"، ونيسان "هايبر بانك"، على لوحة الإعلانات الرقمية ثلاثية الأبعاد الشهيرة في ميدان شينجوكو بطوكيو، حتى يوم 25 أكتوبر لبناء الزخم وترقب العرض الافتتاحي في المعرض.

وبالإضافة إلى ذلك، واعتبارًا من يوم 25 أكتوبر، ستصبح هذه النماذج الأولية متاحة على لعبة الإنترنت فورت نايت* تحت اسم "Electrify the World" للإتاحة المزيد من فرض الاستكشاف والاستمتاع بهذه السيارات المميزة.

وتتميز نيسان "هايبر بانك"، بهيكلها العملي والأنيق، وهي من فئة الكروس أوفر الكهربائية بالكامل، وقد تم تصميمها لتلبية تطلعات صنّاع المحتوى والمؤثرين والفنانين وأولئك الذين يتبنون الأناقة والابتكار.

وتوفر نيسان "هايبر بانك" اتصالات سلسة بين العالمين الافتراضي والفعلي والعالمين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى إلهامها للجيل التالي من سيارات "الكروس أوفر" التي تعبّر عن الذات في جميع العوالم. ويضمن نظام (من المركبة إلى كل شيء) تمكين المستخدمين من تشغيل المستخدمين وشحن أجهزتهم في أي وقت وفي أي مكان، ومشاركة طاقة السيارة أيضًا مع المتعاونين وفعاليات المجتمع المحلي.

أما من داخل، فتعكس السيارة، العناصر المصممة على طراز "الأوريجامي" والذوق الياباني لإبداع مساحة داخلية، تجمع بين الجماليات الرقمية والفنية معًا. فعلى سبيل المثال، يمكن للكاميرات الموجودة على متن السيارة التقاط المناظر المحيطة بالسيارة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى صور بأسلوب "المانغا" أو أنماط رسومية وفقًا لتفضيلات مالك السيارة. كما يمكن بعد ذلك، عرض تلك الصور على شاشة ثلاثية العرض تحيط بواجهة السائق في قمرة القيادة، مما يوجد مساحة يندمج فيها الواقع مع عالم الميتافيرس.

وتم تصميم المقصورة على شكل استوديو إبداعي متنقل، يوفر اتصالًا سلسًا بالإنترنت ويمكن ربطها بأجهزة الركّاب والمعدات الإبداعية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات أو ممارسة إبداعاتهم أثناء التنقل. وبفضل قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحيوية لمسند الرأس، يمكن للنموذج الأولي لسيارة نيسان "هايبر بانك" اكتشاف الحالة المزاجية للسائق واختيار الموسيقى والإضاءة المناسبة تلقائيًا، وبالتالي تعزيز الطاقة الإبداعية للسائق.

وبفضل مظهرها الجمالي الخارجي الذي تبرزه الأسطح المضلعة متعددة الأوجه، تتميز نيسان "هايبر بانك" عن غيرها من السيارات، بدرجات الطلاء الفضي التي تتغير حسب زاوية الرؤية ومصدر الضوء. ويمثل الأداء الفائق لديناميكية الهواء الذي يتميز به التصميم وأسلوبه القوي الجريء والذي يتقاطع مع تصميمها البسيط، رغبة المستخدم في التعبير عن الذات وكسر الرزانة التقليدية وتجسيد نهج نيسان المتطور لتقديم تقنيات وتصميمات جديدة.

ويعبّر هذا التصميم المنسجم مع الأجزاء المعلقة والمدمجة والعجلات الكبيرة قياس 23 بوصة، عن هذا المفهوم متعدد الاستخدامات، والذي يعد مثاليًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرقات الوعرة، كما ينسجم تصميم المصابيح الأمامية والخلفية والمظهر المميز لخلفية السيارة، مع الأشكال متعددة الأضلاع للتصميم الخارجي بوجه عام، ما يزيد من إبراز حضور هذه السيارة الفريدة.

تعتبر نيسان "هايبر بانك" سيارة للإبداع، سواء كان ذلك لتبادل الأفكار أو لنشر الإبداع.

