إيلاف: أثبتت مارجوت روبي نفسها كملكة اللون الوردي، حيث قدمت أفضل خزانة ملابس ترويجية لفيلم "باربي" للمخرجة غريتا جيرويج على السجادة الحمراء وفي المقابلات الإعلامية المختلفة التي أجرتها للدعاية للعمل.

لكن بالأمس، ذكّرتنا الممثلة بالضبط لماذا أصبحت أيقونة للموضة في العصر الحديث قبل وقت طويل من قيامها بدور دمية شركة ماتيل على الشاشة، حين ظهرت الممثلة يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع زوجها توم أكيرلي في العرض الأول لفيلم Saltburn في لوس أنجلوس.

أثناء سيرها على السجادة الحمراء، ارتدت مشدًا شفافًا باللون البني الداكن من مجموعة أزياء "Schiaparelli" الراقية لخريف وشتاء 2023. مع زوج من أحذية مانولو بلانيك المخبأة تحت بنطال مخملي كبير الحجم وواسع الساق.

وحافظت على الحد الأدنى من الإكسسوارات، مكملة مظهرها بقلادة ذهبية اللون ومجموعة من الخواتم الذهبية، وكلاهما من Roseark. مودعة بذلك اللون الوردي الذي لازم إطلالاتها لأشهر.